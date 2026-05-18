Detalles del partido por el ascenso a Liga Nacional

El fútbol guatemalteco se prepara para vivir una jornada decisiva con el partido por el ascenso a la Liga Nacional, el cual ya tiene fecha, hora y sede confirmadas. De manera oficial, se anunció que el encuentro entre Nueva Santa Rosa y Suchitepéquez se disputará en el Estadio Pensativo de Antigua Guatemala, escenario que albergará uno de los compromisos más importantes de la temporada en la Primera División.
El duelo está programado para el próximo sábado 30 de mayo a las 18:05 horas. Aunque Nueva Santa Rosa será el equipo local en lo administrativo, las autoridades permitirán el ingreso de ambas aficiones, por lo que se espera un ambiente lleno de emoción y colorido en las gradas del recinto antigüeño. La expectativa es alta, ya que ambos clubes buscarán quedarse con el segundo boleto disponible hacia la máxima categoría del fútbol nacional.
Nueva Santa Rosa vs. Suchitepéquez, ¿quién ascenderá a Liga Nacional?
Este compromiso toma aún más relevancia tras el descenso de Achuapa y Mictlán, los dos clubes originarios de Jutiapa que perdieron su lugar en la Liga Nacional durante la presente temporada. Ahora, la categoría de oro del balompié guatemalteco se prepara para recibir nuevos protagonistas, mientras los aficionados permanecen atentos al desenlace de esta serie definitiva.
Por su parte, el Deportivo San Pedro ya aseguró su ascenso la semana pasada, logrando por primera vez en su historia llegar a la Liga Nacional. Mientras tanto, Suchitepéquez intentará volver a los primeros planos del fútbol guatemalteco, respaldado por su tradición e historia como uno de los clubes más reconocidos del país, incluso con títulos nacionales en su palmarés. En contraste, Nueva Santa Rosa buscará escribir una página histórica al conseguir el primer ascenso de su historia a la máxima categoría.