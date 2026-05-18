 Banguat presenta billete conmemorativo de Q100
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Banguat presenta billete conmemorativo de Q100

Se trata de una pieza conmemorativa para honrar los 100 años de la banca central en Guatemala y 80 años del Banco de Guatemala (Banguat).

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El Banco de Guatemala (Banguat) presentó el billete conmemorativo por los 80 años de la entidad., Ángel Oliva/EU
El Banco de Guatemala (Banguat) presentó el billete conmemorativo por los 80 años de la entidad. / FOTO: Ángel Oliva/EU

Las autoridades del Banco de Guatemala (Banguat) anunciaron este lunes que, en conmemoración del 80 aniversario de su entidad y por cumplirse 100 años de la banca central, pondrán en circulación una edición especial del billete de 100 quetzales, el cual cuenta con características distintivas.

Durante el acto de presentación, el presidente de la institución, Álvaro González Ricci, dijo que de esta manera se pretende simbolizar lo mejor de la institucionalidad económica. "Hoy no solo presentamos un nuevo billete. Hoy presentamos una pieza que representa historia, confianza y estabilidad para Guatemala", agregó.

El funcionario señaló que hace 80 años nació el Banguat con una misión muy clara: proteger el valor de la moneda y resguardar la estabilidad económica del país. En tanto, mencionó que la historia de la banca central en Guatemala empezó incluso antes, en 1926, cuando con la reforma monetaria nació el quetzal como moneda oficial, lo cual permitió poner orden en la emisión monetaria y construir un sistema financiero moderno.

Luego, en 1946, se creó el actual Banguat como una institución autónoma, técnica e independiente. Desde entonces, durante ocho décadas se ha trabajado en aspectos relacionados con la estabilidad económica lo cual aunque, en su opinión, muchas veces hasta pareciera "invisible", representa el esfuerzo diario que se hace y que impacta directamente en los bolsillos de los guatemaltecos.

"Porque cuando un país tiene estabilidad monetaria, como en el caso de Guatemala, cambiaria e inflación controlada, las familias pueden planificar, ahorrar y vivir con mayor tranquilidad. Y Guatemala ha logrado algo que pocos países de la región pueden decir: mantener la estabilidad económica durante muchos años", enfatizó González Ricci.

Acerca de la pieza conmemorativa

El jefe del Banguat señaló que debido a su capacidad de llegar a todos los hogares y ser utilizados a diario por millones de personas, los billetes se convierten en símbolos nacionales. En tanto, los conmemorativos tienen también un valor profundo, pues comunican, cuentan historias, representan identidad y reflejan lo que un país quiere expresar hacia un futuro.

"Los billetes conmemorativos tienen, además, un componente emocional sumamente fuerte. Muchas veces se guardan, se coleccionan y pasan de generación en generación, porque terminan representando momentos importantes de la historia de un país. Y eso es exactamente lo que quisimos hacer con esta nueva emisión: crear una pieza que genere orgullo, identidad y confianza", dijo el funcionario.

Además, compartió que se escogió el billete de cien quetzales porque es la denominación más importante en circulación en Guatemala. Representa más de la mitad de las piezas circulantes y cerca del 88% del valor total de la emisión monetaria. "Es, sin duda, el billete más representativo del país", puntualizó.

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