 INSIVUMEH prevé condiciones inestables este fin de semana
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INSIVUMEH prevé condiciones inestables este fin de semana

El ente científico anunció lluvias, tormentas eléctricas y ambiente cálido y húmedo en varias regiones del país.

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El clima se presentará con posibles lluvias y tormentas locales, pronosticó el INSIVUMEH., Conred.
El clima se presentará con posibles lluvias y tormentas locales, pronosticó el INSIVUMEH. / FOTO: Conred.

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) informó que para el presente fin de semana se esperan condiciones inestables en distintas regiones del país, con ambiente cálido, húmedo y presencia de lluvias acompañadas de tormentas eléctricas

Asimismo, la entidad describió que por las mañanas se registrará neblina y en las tardes habrá actividad eléctrica en el centro y sur del país. Mientras tanto, señaló que en el norte se registrarán altas temperaturas, que podrían alcanzar niveles extremos.

En su comunicado más reciente, el Insivumeh informó que para este sábado, 23 de mayo de 2026, se espera un ambiente cálido y húmedo, con formación de tormentas locales severas, con abundantes precipitaciones, viento fuete y posible caída de granizo.  

Durante la mañana y el amanecer, la entidad reportó cielo despejado y pocas nubes, en gran parte del territorio nacional. "Continúan temperaturas elevadas y alta radiación solar, principalmente hacia el mediodía", agregó el ente científico.

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Insivumeh ve probables lluvias en la tarde y noche

El ente científico agregó que durante la tarde y noches de este sábado habrá nubosidad dispersa, alternando con nublados parciales Y actividad eléctrica del sur al centro del país, en horas de la tarde o noche. El ente científico indicó que estas condiciones se prevén también en la Franja Transversal del Norte y sur del departamento de Petén.

Con respecto a las lluvias, la entidad consideró que existe la posibilidad de crecidas de ríos, inundaciones, lahares, movimientos en masa y daños a la red eléctrica del país.

En cuanto a las temperaturas altas, el Insivumeh consideró que las mayores se podrían experimentar en la Fragua, Zacapa, con máximas de hasta 36 a 38 grados centígrados, con viento noreste ligero y presencia de nubosidad durante la madrugada, mañana, tarde y noche.

En la Ciudad de Guatemala se esperan máximas de 26 a 28 grados centígrados y mínimas de 15 a 17 grados, con viento noreste ligero en la mañana y sur por la tarde. En esta zona geográfica también se prevé la presencia de nubosidad dispersa.

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