 Barcelona conquista su cuarta Champions femenina
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Barcelona conquista su cuarta Champions femenina

Ewa Pajor y Salma Paralluelo terminaron siendo las figuras de la final de la UEFA Champions League femenina.

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Barcelona logró su cuarto título en la UEFA Champions League femenina
Barcelona logró su cuarto título en la UEFA Champions League femenina / FOTO: @FCBfemeni

El Barcelona conquistó este sábado su cuarta Liga de Campeones femenina tras doblegar (4-0) al Olympique de Lyon en el Ullevaal Stadion de Oslo gracias a los dobletes de Ewa Pajor y Salma Paralluelo en el segundo tiempo.

La '9' polaca, que marcó en el minuto 55 y en el 69; la delantera española, que sentenció en el 90 y 90+3; y la portera Cata Coll fueron las protagonistas de una final que el conjunto catalán decidió en la reanudación con una portentosa actuación colectiva.

Goles de título 

El conjunto que dirige Pere Romeu sufrió durante una primera mitad en la que Cata Coll y un gol anulado a Lindsey Heaps le salvaron. En la segunda parte, el partido cambió de dueño y los dobletes de Ewa Pajor y Salma Paralluelo devolvieron al cuadro catalán al trono continental dos años después para igualar al Eintracht Fráncfort en el segundo escalón histórico del palmarés.

En una acción tejida a tres toques, Serrajordi robó, Guijarro condujo y habilitó a Pajor, que, con el hambre de quien ansía su primera 'Champions' tras cinco finales perdidas, cruzó el balón para inaugurar el marcador (1-0, minuto 55).

El Barcelona, ya en su versión más directa y vertical, elevó aún más la fuerza del golpe. De nuevo una transición rápida, de pocos toques, hasta que un centro raso de Brugts desordenó el área. Salma apareció en el segundo palo, no se precipitó, esperó a Pajor y la polaca, a placer, firmó el segundo (2-0, minuto 69) para acercar el título a la capital catalana.

El conjunto francés terminó por hincar la rodilla ante un equipo que aún se reservaba una última sacudida. Paralluelo puso el broche a la final con un doblete: primero, un disparo inapelable a la escuadra (3-0, minuto 90); después, ya con el Lyon volcado, culminó un contraataque para sellar el rotundo 4-0 definitivo que devuelve, dos años después, la corona continental al Barcelona.

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Barcelona logra el título en Champions League femenina - @FCBfemeni

*Información EFE.

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