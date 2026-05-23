Conductor conduce contra la vía y agrede a un agente PMT

La agresión de un hombre armado, en contra de un agente de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de la Ciudad de Guatemala, quedó grabada en un video que fue compartido por canales oficiales de las autoridades. En el clip se puede apreciar que un conductor maneja contra la vía en un tramo de la capital, pero posteriormente es detenido por un policía vial.
La detención molestó al conductor infractor, quien en las imágenes se ve como desciende de su automóvil para agredir con arma de fuego al uniformado. Según el audio del clip, el agresor también profirió amenazas en contra del encargado vial.
En las imágenes se logra apreciar como el conductor molesto agrede a golpes con la base del arma al agente de la PMT, quien al final del clip se ve siendo atendido por los cuerpos de socorro. De la misma manera, las imágenes muestran como el chofer y agresor es copado por la Policía Nacional Civil (PNC) para decomisarle el arma de fuego.
La PNC atendió el hecho y el hombre que atacó al agente de la PMT fue trasladado hacia las instancias correspondientes a bordo de un picop de las fuerzas de seguridad.
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Postura oficial de la PMT
Condenamos enérgicamente este tipo de hechos. Ningún acto de violencia contra las autoridades será tolerado", afirmaron en el video.
"Continuaremos actuando con firmeza para proteger el orden y la seguridad vial y la integridad de quienes trabajamos diariamente en las calles y avenidas de nuestra ciudad", agregó la instancia correspondiente.
La PMT de Guatemala añadió que este caso fue trasladado a las instancias correspondientes y se presentarán todas las acciones legales necesarias.
Nunca esquivan la ruda pelea, si defienden su tierra y su hogar", citó la PMT al finalizar su postura sobre lo ocurrido.