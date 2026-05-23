Investigan como homicidio la muerte del actor Stewart McLean

El actor canadiense Stewart McLean, conocido por sus apariciones en producciones de Netflix como Virgin River, fue hallado muerto en la localidad de Lions Bay, en la provincia de Columbia Británica, Canadá, luego de permanecer desaparecido durante varios días.
La Policía Montada de Canadá confirmó que el caso pasó de ser una investigación por desaparición a un caso de homicidio, tras localizar indicios de una posible muerte violenta.
McLean, de 45 años, había sido visto por última vez el pasado 15 de mayo en su vivienda ubicada en Lions Bay. Tres días después, familiares reportaron su desaparición, lo que activó un operativo de búsqueda en coordinación con distintas unidades policiales.
Durante las investigaciones, las autoridades encontraron evidencias que apuntan a que el actor habría sido víctima de un crimen. Sin embargo, hasta ahora no se han revelado detalles sobre posibles sospechosos ni sobre las circunstancias exactas de su muerte.
El caso quedó a cargo del Integrated Homicide Investigation Team (IHIT), unidad especializada en homicidios en Canadá. Los investigadores continúan revisando cámaras de seguridad, recopilando pruebas y realizando entrevistas para reconstruir los últimos movimientos del actor antes de desaparecer.
Además de su participación en Virgin River, Stewart McLean también trabajó en series como Arrow, Happy Face y Murder in a Small Town.
La noticia ha causado conmoción en la industria audiovisual canadiense y entre seguidores de las producciones en las que participó el actor.