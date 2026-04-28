 Renap y SAT se pronuncian por supuestos ciberataques
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Renap y SAT se pronuncian por supuestos ciberataques

La Contraloría General de Cuentas activa protocolo de blindaje y prevención de activos informáticos, ante incremento de niveles de riesgo y vulnerabilidad.

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Sede del RENAP., Archivo.
Sede del RENAP. / FOTO: Archivo.

El Registro Nacional de las Personas (Renap) y la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) se pronunciaron este martes 28 un supuesto hackeo o vulneración de sus sistemas

El Renap aseguró que los sistemas de seguridad informática de la institución no han detectado accesos ni extracción masiva de información, luego de señalamientos sobre un posible hackeo y la circulación de fotografías de documentos personales en redes sociales. 

La institución aseguró que la entidad no guarda fotografías del Documento Personal de Identificación (DPI) o partidas de nacimiento ya que esos documentos se generan al momento de una solicitud.

"Como parte de los protocolos permanentes de seguridad, se mantienen monitoreos constantes, sin que a la fecha se haya detectado ningún ataque que comprometa la información de los guatemaltecos.", indicó el Renap.

El Renap agrego que no existen alertas críticas que indiquen una afectación a la infraestructura tecnológica institucional, ni se han identificado evidencias de consumo masivo o comportamientos anómalos en los servicios.

Por aparte la SAT se pronunció sobre las publicaciones de posibles incidentes de ciberataques hacia los sistemas de la Administración Tributaria, e indicó que mantiene un monitoreo permanente a los sistemas institucionales de acuerdo a lo establecido en los protocolos de seguridad informática, los cuales, al momento, no presentan ninguna incidencia.

Activan protocolos 

Por su parte la Contraloría General de Cuentas informó que ante el incremento de los niveles de riesgo y vulnerabilidad en la infraestructura digital a nivel nacional, se ha activado el Protocolo de Blindaje y Prevención de Activos Informáticos. "Esta medida tiene como objetivo primordial el resguardo de las bases de datos institucionales frente a posibles amenazas externas.", indicó. 

La Contraoloría agregó que como parte de este plan de contingencia preventivo, se ha determinado la restricción temporal de accesos con las distintas entidades del Estado.

Esta acción, es necesaria para garantizar la ciberseguridad, lo cual provocará intermitencias de manera temporal en la disponibilidad de los servicios y gestiones en herramientas electrónicas.

Piden investigación “exhaustiva” tras supuesta vulneración del portal del Mintrab

El Ministerio de Trabajo le da seguimiento a un incidente en el portal Tu Empleo tras la alerta por la posible filtración de datos .

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