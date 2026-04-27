Piden investigar supuesta vulneración del portal del Mintrab

La Cámara de Industria de Guatemala emitió un pronunciamiento este lunes, 27 de abril, luego de que se conociera públicamente información sobre una supuesta vulneración de datos de miles de personas del portal "Tu Empleo" del Ministerio de Trabajo y Previsión Social (Mintrab).
En el pronunciamiento, la institución pidió a las autoridades que se realice una "investigación forense exhaustiva" para deducir responsabilidades legales por la custodia de los datos personales y profesionales de los ciudadanos.
Asimismo, hizo un llamado urgente a garantizar la protección de los datos de la ciudadanía, pues aseguró que es obligación del Estado salvaguardar la privacidad e integridad de la información bajo su administración, implementando medidas de seguridad robustas tanto en la infraestructura física como digital.
Ministerio de Trabajo da seguimiento a posible filtración de datos
El Ministerio de Trabajo informó el pasado fin de semana que investiga un incidente de seguridad relacionado con el portal "Tu Empleo", luego de que circulara una alerta que advierte sobre una presunta filtración masiva de información de usuarios.
De acuerdo con el pronunciamiento oficial, ingenieros de la Dirección de Sistemas de Información ya se encuentran analizando lo ocurrido y adoptarán las medidas necesarias para garantizar la seguridad de la plataforma y la protección de los datos.
"Tu Empleo" es una herramienta de intermediación laboral que permite a empresas publicar vacantes y a los usuarios postularse a oportunidades, según su perfil profesional, por lo que concentra información sensible de miles de personas.
El comunicado surgió en medio de reportes de ciberseguridad que señalaban un supuesto acceso no autorizado al sitio, lo que habría expuesto más de 200 mil registros de usuarios y alrededor de 40 gigabytes de documentos, incluidos currículums en formato PDF.
Según estas alertas, la información comprometida incluiría datos personales como nombres, números de DPI, teléfonos, correos electrónicos, direcciones, así como historial académico, laboral y datos salariales.
* Con información de Karla Marroquín, Emisoras Unidas 89.7