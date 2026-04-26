Mintrab investiga incidente en portal Tu Empleo

El Ministerio de Trabajo y Previsión Social (Mintrab) informó que investiga un incidente de seguridad relacionado con el portal "Tu Empleo", luego de que circulara una alerta que advierte sobre una presunta filtración masiva de información de usuarios.
De acuerdo con el pronunciamiento oficial, ingenieros de la Dirección de Sistemas de Información ya se encuentran analizando lo ocurrido y adoptarán las medidas necesarias para garantizar la seguridad de la plataforma y la protección de los datos.
"Tu Empleo" es una herramienta de intermediación laboral que permite a empresas publicar vacantes y a los usuarios postularse a oportunidades según su perfil profesional, por lo que concentra información sensible de miles de personas.
Reportes de ciberseguridad
El comunicado surge en medio de reportes de ciberseguridad que señalan un supuesto acceso no autorizado a la API del sitio, lo que habría expuesto más de 200 mil registros de usuarios y alrededor de 40 gigabytes de documentos, incluidos currículums en formato PDF.
Según estas alertas, la información comprometida incluiría datos personales como nombres, números de DPI, teléfonos, correos electrónicos, direcciones, así como historial académico, laboral y datos salariales.
Ante este escenario, el Mintrab indicó que mantendrá informados a los usuarios sobre el avance de la investigación y reiteró su compromiso de resguardar la información, además de implementar acciones para prevenir futuros incidentes.
Especialistas en ciberseguridad han recomendado a las autoridades desactivar temporalmente los accesos vulnerables del sistema. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado oficialmente el alcance de la presunta filtración.