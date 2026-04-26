 Mintrab investiga incidente en portal Tu Empleo
Nacionales

Mintrab investiga incidente en portal Tu Empleo tras alerta por posible filtración de datos

Ministerio de Trabajo analiza reportes sobre el portal Tu Empleo ante posible exposición de información.

Compartir:
Sitio del Mintrab. , Redes sociales.
Sitio del Mintrab. / FOTO: Redes sociales.

El Ministerio de Trabajo y Previsión Social (Mintrab) informó que investiga un incidente de seguridad relacionado con el portal "Tu Empleo", luego de que circulara una alerta que advierte sobre una presunta filtración masiva de información de usuarios.

De acuerdo con el pronunciamiento oficial, ingenieros de la Dirección de Sistemas de Información ya se encuentran analizando lo ocurrido y adoptarán las medidas necesarias para garantizar la seguridad de la plataforma y la protección de los datos.

"Tu Empleo" es una herramienta de intermediación laboral que permite a empresas publicar vacantes y a los usuarios postularse a oportunidades según su perfil profesional, por lo que concentra información sensible de miles de personas.

Reportes de ciberseguridad

El comunicado surge en medio de reportes de ciberseguridad que señalan un supuesto acceso no autorizado a la API del sitio, lo que habría expuesto más de 200 mil registros de usuarios y alrededor de 40 gigabytes de documentos, incluidos currículums en formato PDF.

Según estas alertas, la información comprometida incluiría datos personales como nombres, números de DPI, teléfonos, correos electrónicos, direcciones, así como historial académico, laboral y datos salariales.

Ante este escenario, el Mintrab indicó que mantendrá informados a los usuarios sobre el avance de la investigación y reiteró su compromiso de resguardar la información, además de implementar acciones para prevenir futuros incidentes.

Especialistas en ciberseguridad han recomendado a las autoridades desactivar temporalmente los accesos vulnerables del sistema. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado oficialmente el alcance de la presunta filtración.

En Portada

Nuevo emplazamiento del STEG rompe negociación del pacto colectivo, afirma el Mineduct
Nacionales

Nuevo emplazamiento del STEG rompe negociación del pacto colectivo, afirma el Mineduc

06:16 PM, Abr 26
Mintrab investiga incidente en portal Tu Empleo tras alerta por posible filtración de datost
Nacionales

Mintrab investiga incidente en portal Tu Empleo tras alerta por posible filtración de datos

07:49 PM, Abr 26
Así quedan los cuartos de final del Clausura 2026 de la Liga Nacional t
Deportes

Así quedan los cuartos de final del Clausura 2026 de la Liga Nacional

04:58 PM, Abr 26
Costa Rica: Amarini Villatoro lleva a semifinales al Cartaginést
Deportes

Costa Rica: Amarini Villatoro lleva a semifinales al Cartaginés

07:51 PM, Abr 26
¡Nicolás Martínez, máximo goleador del Clausura 2026!t
Deportes

¡Nicolás Martínez, máximo goleador del Clausura 2026!

05:18 PM, Abr 26

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Destacadas#liganacionalSemana SantaLiga NacionalFutbol GuatemaltecoFiscal GeneralReal Madridredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Protector Solar ,Protector Solar
Moda Y Belleza

¿Tu protector solar realmente te protege? Lo que debes saber sobre los rayos UVA y UVB

The Killers ,Redes sociales
Farándula

The Killers encenderá la final de la Champions League con show previo

Nintendo Switch 2 ,Nintendo
Gaming

Nintendo Switch 2 cambia las reglas: juegos digitales serán más baratos que los físicos

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp ,Instagram
Tendencias

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 de abril de 2026: ¿El tuyo está en la lista?

Mujer corriendo ,Pixabay
Tendencias

Ejercicio intenso: la clave para reducir drásticamente el riesgo de enfermedades crónicas

Eutanasia ,Eutanasia
Tendencias

¿Qué enfermedad tenía Noelia Castillo? La joven de 25 años que recibió la eutanasia

Emisoras  Escúchanos