 Declaran alerta amarilla preventiva por escasez de lluvias y altas temperaturas
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Declaran alerta amarilla preventiva por escasez de lluvias y altas temperaturas

La medida fue implementada por el Consejo Nacional de la Conred, tomando en cuenta el pronóstico meteorológico que se tiene para el país.

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Imagen ilustrativa de archivo de un trabajador de la Conred preparándose para realizar las labores enfocadas en atención de la población., Conred
Imagen ilustrativa de archivo de un trabajador de la Conred preparándose para realizar las labores enfocadas en atención de la población. / FOTO: Conred

El Consejo Nacional de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) declaró viernes, 22 de mayo, alerta amarilla preventiva debido a la situación de escasez de lluvias y altas temperaturas que se presenta en el país y que podría mantenerse durante la presente temporada.

Según la información compartida, el pronóstico meteorológico que se tiene para el país fue abordado en una reunión esta mañana y, al analizar los detalles del informe emitido por el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (insivumeh), se tomó la referida decisión.

"La medida se adopta con base en análisis técnicos y científicos nacionales e internacionales, así como en las proyecciones del Insivumeh", detalló el Consejo en un comunicado difundido en las redes sociales institucionales.

Agregó que esta elevación del nivel de alerta constituye una acción preventiva y de preparación anticipada y no representa una declaratoria del fenómeno ENOS.

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El Insivumeh instó a la población a tomar precauciones, ya que las lluvias continuarán en los siguientes días y podrían causar crecidas repentinas de ríos, inundaciones y deslizamientos.

Piden fortalecer acciones de prevención

En el comunicado, se indicó que la alerta amarilla fue declarada para las zonas con mayor susceptibilidad a posibles impactos asociados a la escasez de lluvia y altas temperaturas, pero sin específica qué municipios, departamentos o regiones abarcaría.

En tanto, el Consejo solicitó a los Gobiernos Departamentales subir el nivel de alerta, fortalecer las acciones de prevención, actualizar planes de respuesta y coordinar medidas de protección para la población frente a posibles eventos asociados como sequía, incendios forestales, altas temperaturas, inundaciones y deslizamientos.

También indicó que se reforzará el monitoreo hidrometeorológico y la coordinación interinstitucional para garantizar una respuesta oportuna ante cualquier evolución de la amenaza.

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