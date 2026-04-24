 Ejército amplía detalles sobre ataque cibernético
Nacionales

Ejército amplía detalles sobre ataque cibernético

El ministro de la Defensa, Henry Sáenz, señaló que el ataque cibernético a la Digecam no es un hecho aislado y que se sospecha que haya sido inducido y reforzado "en estos momentos" de coyuntura.

Compartir:
El comandante de la Brigada de Comunicaciones del Ejército, coronel Julio Taracena (c), habla junto a la portavoz, Pamela Figueroa (i) y el director del portal de la Digecam, Otto Morales, en rueda de prensa este viernes., EFE
El comandante de la Brigada de Comunicaciones del Ejército, coronel Julio Taracena (c), habla junto a la portavoz, Pamela Figueroa (i) y el director del portal de la Digecam, Otto Morales, en rueda de prensa este viernes. / FOTO: EFE

El Ejército de Guatemala denunció recientemente una intrusión externa en el portal web de la Dirección General de Control de Armas y Municiones (Digecam) que comprometió información de usuarios particulares, armerías e instituciones como del Ministerio de Gobernación.

En esa ocasión, se detalló que el ataque de denegación de servicio duró 13 horas y se dio el pasado 7 de abril, permitiendo a un grupo criminal usar un bot para obtener credenciales y extraer datos almacenados.

Aunque no precisó el origen de los atacantes, señaló que la investigación del Ministerio Público (Fiscalía) determinará si se trata de una estructura internacional.

El ministro de la Defensa Nacional, Henry Sáenz, se refirió al tema este viernes 24 de abril, durante una entrevista en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, donde señaló que es un hecho que llegó a sumarse a la coyuntura política nacional.

"El Estado, como tal, ha tenido ataques constantemente en las diferentes instituciones. Supimos de otra dependencia, que no la voy a mencionar, en donde desde otro continente vino el ataque. Esto ha sido recurrente. El saqueo que se tuvo la semana antepasada con éxito no fue aislado, esto venía sucediendo desde hace muchas semanas hasta que tuvieron éxito", expresó.

Agregó que, aunque todo está bajo investigación en seguimiento de las denuncias interpuestas por la cartera, el tiempo y la forma dan lugar a suspicacia de que haya sido inducido este ataque, precisamente en los momentos que el país vive en la actualidad.

¿Qué pasó con los datos extraídos?

El entrevistado hizo mención de que, si bien los datos extraídos se intentaron vender en la red oscura a un precio bajo, el objetivo principal del grupo atacante parecía no ser económico sino golpear la institucionalidad y crear desconfianza en la población.

En ese sentido, señaló que se tomaron acciones inmediatas para reparar los daños y evitar el uso de la información robada, reforzando la percepción de una acción coordinada para manchar la imagen del Ejército y las entidades afectadas.

"Nosotros accionamos con los afectados inmediatamente para el daño que se había causado repararlo inmediatamente. La población se ha volcado a preguntar y saber la situación especíica, la población individual, las empresas, el Ministerio de Gobernación, que han sido los afectados. A la fecha de hoy no ha habido una utilización malévola de la información sustraída", puntualizó.

* Escuche aquí la entrevista completa con el ministro de la Defensa:

En Portada

Postuladora elige nueva nómina de aspirantes a Fiscal General 2026-2030t
Nacionales

Postuladora elige nueva nómina de aspirantes a Fiscal General 2026-2030

05:48 PM, Abr 24
Autoridades indígenas rechazan decisión de CC sobre elección de Fiscal Generalt
Nacionales

Autoridades indígenas rechazan decisión de CC sobre elección de Fiscal General

04:00 PM, Abr 24
OEA llama a preservar la seguridad jurídica en la elección de Fiscal Generalt
Nacionales

OEA llama a preservar la seguridad jurídica en la elección de Fiscal General

01:57 PM, Abr 24
Arévalo entrega vivienda 1,000 de Mi Primera Casa y reafirma apuesta por acceso habitacional en Guatemalat
Nacionales

Arévalo entrega vivienda 1,000 de "Mi Primera Casa" y reafirma apuesta por acceso habitacional en Guatemala

04:35 PM, Abr 24
Manuel Pellegrini: Fuimos superiores y merecimos mást
Deportes

Manuel Pellegrini: "Fuimos superiores y merecimos más"

04:09 PM, Abr 24

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Destacadas#liganacionalSemana SantaLiga Nacionalredes socialesFutbol GuatemaltecoNoticias de GuatemalaFiscal General
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Protector Solar ,Protector Solar
Moda Y Belleza

¿Tu protector solar realmente te protege? Lo que debes saber sobre los rayos UVA y UVB

The Killers ,Redes sociales
Farándula

The Killers encenderá la final de la Champions League con show previo

Nintendo Switch 2 ,Nintendo
Gaming

Nintendo Switch 2 cambia las reglas: juegos digitales serán más baratos que los físicos

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp ,Instagram
Tendencias

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 de abril de 2026: ¿El tuyo está en la lista?

Mujer corriendo ,Pixabay
Tendencias

Ejercicio intenso: la clave para reducir drásticamente el riesgo de enfermedades crónicas

Eutanasia ,Eutanasia
Tendencias

¿Qué enfermedad tenía Noelia Castillo? La joven de 25 años que recibió la eutanasia

Emisoras  Escúchanos