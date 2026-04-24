Ejército amplía detalles sobre ataque cibernético

El Ejército de Guatemala denunció recientemente una intrusión externa en el portal web de la Dirección General de Control de Armas y Municiones (Digecam) que comprometió información de usuarios particulares, armerías e instituciones como del Ministerio de Gobernación.
En esa ocasión, se detalló que el ataque de denegación de servicio duró 13 horas y se dio el pasado 7 de abril, permitiendo a un grupo criminal usar un bot para obtener credenciales y extraer datos almacenados.
Aunque no precisó el origen de los atacantes, señaló que la investigación del Ministerio Público (Fiscalía) determinará si se trata de una estructura internacional.
El ministro de la Defensa Nacional, Henry Sáenz, se refirió al tema este viernes 24 de abril, durante una entrevista en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, donde señaló que es un hecho que llegó a sumarse a la coyuntura política nacional.
"El Estado, como tal, ha tenido ataques constantemente en las diferentes instituciones. Supimos de otra dependencia, que no la voy a mencionar, en donde desde otro continente vino el ataque. Esto ha sido recurrente. El saqueo que se tuvo la semana antepasada con éxito no fue aislado, esto venía sucediendo desde hace muchas semanas hasta que tuvieron éxito", expresó.
Agregó que, aunque todo está bajo investigación en seguimiento de las denuncias interpuestas por la cartera, el tiempo y la forma dan lugar a suspicacia de que haya sido inducido este ataque, precisamente en los momentos que el país vive en la actualidad.
¿Qué pasó con los datos extraídos?
El entrevistado hizo mención de que, si bien los datos extraídos se intentaron vender en la red oscura a un precio bajo, el objetivo principal del grupo atacante parecía no ser económico sino golpear la institucionalidad y crear desconfianza en la población.
En ese sentido, señaló que se tomaron acciones inmediatas para reparar los daños y evitar el uso de la información robada, reforzando la percepción de una acción coordinada para manchar la imagen del Ejército y las entidades afectadas.
"Nosotros accionamos con los afectados inmediatamente para el daño que se había causado repararlo inmediatamente. La población se ha volcado a preguntar y saber la situación especíica, la población individual, las empresas, el Ministerio de Gobernación, que han sido los afectados. A la fecha de hoy no ha habido una utilización malévola de la información sustraída", puntualizó.