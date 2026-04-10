Ejército denuncia infiltración en portal de Digecam

Las autoridades del Ministerio de la Defensa Nacional (Mindef) brindaron información este viernes, 10 de abril, acerca de un incidente de ciberseguridad en el portal web de la Dirección General de Control de Armas y Municiones (Digecam) detectado por parte de los equipos técnicos especializados de la institución.
Anoche, por medio de un comunicado, la cartera señaló que el personal a cargo se encontraba realizando una "verificación exhaustiva" de la información que surgió en redes sociales con respecto a este tema relacionado con la seguridad de la información de la entidad. Se detalló que, hasta ese momento, no se contaba con evidencia que confirmara tales hechos, pero que se activaron los protocolos correspondientes de seguridad y monitoreo continuo.
También se explicó que las contraseñas no se almacenan en texto plano, sino que están protegidas mediante mecanismos de seguridad (hash), lo que impide su uso directo. Por ello, la entidad aclaró que los usuarios que presenten inconvenientes de acceso podrán restablecer su contraseña a través de los canales oficiales habilitados.
Confirman sustracción de información
Durante la tarde la tarde de este viernes, los delegados de la institución armada brindaron una conferencia de prensa en la cual indicaron que desde que se enteraron de la filtración de información se hicieron los monitoreos respectivos y finalmente se pudo confirmar que los sistemas de la Digecam fueron vulnerados por hackers, lo que derivó en la sustracción de información de usuarios.
El coronel de Transmisiones, Julio Taracena, de la Brigada de Comunicaciones, explicó que la infiltración se hizo a través de la página web de la Dirección por medio de un ataque de denegación de servicio que duró aproximadamente 13 horas.
"Lograron penetrar y obtener credenciales de usuarios, ya con esa información programaron un bot que permitió obtener más información rápidamente y de esa manera llegar a los datos almacenados en la Digecam", compartió.
Agregó que ya se presentaron las denuncias respectivas ante la Contraloría General de Cuentas y el Ministerio Público, entidades con las cuales se estará trabajando de la mano para profundizar en el desarrollo de este incidente detrás del cual podría estar un grupo criminal internacional.
Según Taracena, la Digecam ha servido en el país por más de 50 años y, según sus palabras, "en esta era digital" es la primera vez que ocurre un incidente de este tipo. También aseguró que se implementarán mecanismos de mejoras para reducir riesgos y fortalecer el servicio.
Repondrán credenciales a usuarios
El Ejército de Guatemala le dará seguimiento al tema de la sustitución de licencias y tenencias de armas, pues serán reemplazados los registros que fueron filtrados durante la vulneración de los sistemas de la Digecam.
"Va a ser una licencia nueva. Se va a coordinar con cada una de las personas que se vieron afectadas para que se presenten a la Digecam y puedan hacer este proceso", explicó la portavoz del Ejercito de Guatemala, Pamela Figueroa.
Añadió que se iniciaría de inmediato el procedimiento para llamar a cada persona y reponerles la papelería para que no tengan ningún inconveniente al momento de ser detenidos por las autoridades en controles de seguridad.