 Gobernación y Defensa firman convenio para construir cárcel en Izabal
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Gobernación y Defensa firman convenio para construir cárcel en Izabal

El nuevo centro carcelario de máxima seguridad será construido por el Ejército y busca mitigar el hacinamiento y fortalecer el control en el Sistema Penitenciario.

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Las autoridades de Gobernación y Defensa firmaron el convenio para la construcción de la cárcel en Izabal., Mingob
Las autoridades de Gobernación y Defensa firmaron el convenio para la construcción de la cárcel en Izabal. / FOTO: Mingob

Los Ministerios de Gobernación (Mingob) y Defensa Nacional (Mindef) suscribieron un acuerdo que permitirá la construcción de un centro carcelario de máxima seguridad en Izabal, diseñado para el cumplimiento de condenas y la contención de reos de alta peligrosidad. Esta iniciativa busca fortalecer la infraestructura carcelaria del país y recuperar el control estatal sobre los centros de privación de libertad.

El acto protocolario tuvo lugar en el Salón Mayor de la Cartera del Interior, donde el titular del Mingob, Marco Antonio Villeda, y su homólogo del Mindef, Herny Saenz, formalizaron el compromiso. La alianza entre ambas instituciones representa una medida estratégica en la política de seguridad del Estado, al integrar las capacidades técnicas y operativas necesarias para enfrentar los complejos desafíos que presenta la seguridad pública y el sistema penitenciario.

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