Retoman el control del Centro Carcelario Fraijanes II

Jorge Aguilar, vocero de la Policía Nacional Civil (PNC), confirmó que el control fue retomado en el Centro Carcelario Fraijanes II, durante la tarde de este domingo (18/01/2026). De esa manera, el comunicador agregó que las personas rescatadas están sanas y salvas.
Bomberos Voluntarios afirmaron que, en ese escenario, al menos 10 elementos se enfocaron en tomar los signos vitales de todas las personas que estaban como rehenes en esta prisión.
Aguilar explicó que las acciones con el fin de liberar las instalaciones carcelarias permitieron la liberación de varios rehenes. "Inmediatamente, la PNC ha tomado el control en este sector y muchos de ellos fueron evaluados por los cuerpos de socorro".