Retoman el control del Centro Carcelario Fraijanes II

La PNC confirmó la liberación de 28 rehenes en el marco de varias acciones para retomar el control en Fraijanes II y el Preventivo de zona 18.

Bomberos Voluntarios dieron atención a los rehenes de Fraijanes II., Bomberos Voluntarios.
Bomberos Voluntarios dieron atención a los rehenes de Fraijanes II. / FOTO: Bomberos Voluntarios.

Jorge Aguilar, vocero de la Policía Nacional Civil (PNC), confirmó que el control fue retomado en el Centro Carcelario Fraijanes II, durante la tarde de este domingo (18/01/2026). De esa manera, el comunicador agregó que las personas rescatadas están sanas y salvas.  

Bomberos Voluntarios afirmaron que, en ese escenario, al menos 10 elementos se enfocaron en tomar los signos vitales de todas las personas que estaban como rehenes en esta prisión.

Aguilar explicó que las acciones con el fin de liberar las instalaciones carcelarias permitieron la liberación de varios rehenes. "Inmediatamente, la PNC ha tomado el control en este sector y muchos de ellos fueron evaluados por los cuerpos de socorro".

Identifican a los siete agentes de PNC fallecidos este domingo

Altos mandos de la PNC lamentaron el deceso de los policías, en el cumplimiento de su deber.

