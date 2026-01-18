 Identifican a los 7 agentes de PNC fallecidos este domingo
Nacionales

Identifican a los siete agentes de PNC fallecidos este domingo

Altos mandos de la PNC lamentaron el deceso de los policías, en el cumplimiento de su deber.

Una de las agresiones armadas se ejecutó frente al Centro de Justicia de Villa Nueva., Captura de pantalla.
Una de las agresiones armadas se ejecutó frente al Centro de Justicia de Villa Nueva. / FOTO: Captura de pantalla.

Altos mandos de la Policía Nacional Civil (PNC) emitieron sus condolencias para las familias de los agentes caídos en el cumplimiento de su deber, durante este domingo (18/01/2026). Las fuerzas de seguridad se solidarizaron con los parientes de:

  • Claudia Azucena Muñoz Ramos,
  • Samuel Valentín Matul Obispo,
  • José Efraín Revolorio Barrera,
  • Luis Alexander Zetino Pérez,
  • Fernando Alexander Batres Ordoñes,
  • Geovani Dario Tecu Sesam,
  • Sammy Iván López García.

Rogando a Dios fortaleza y resignación para sus familias, ante tan irreparables pérdidas", expresó la PNC en la esquela.

Las agresiones armadas en contra de los agentes de la PNC empezaron a eso de las 8:00 horas de este domingo, luego de que se diera a conocer que había sido retomado el control de la cárcel Renovación 1, donde permanecían recluidos varios líderes pandilleros.

Además, las autoridades confirmaron que 10 uniformados permanecen heridos en distintos centros asistenciales, mientras que ocho supuestos agresores fueron detenidos. En una persecución, la PNC reportó que un sicario fue dado de baja tras atentar contra ellos.

PNC en alerta máxima

Durante una conferencia de prensa, el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, aseguró que la PNC se encuentra en alerta máxima para hacer frente a ataques provocados por presuntos pandilleros, en distintas áreas del país.

Después de ese anuncio, varios vecinos reportaron la presencia de agentes de la PNC en las calles y del Ejército de Guatemala en lugares de alta afluencia de personas.

Director Boteo envía mensaje: La PNC no cederá ante ataques y ordena reforzar seguridad

La dirección de la PNC instruye máxima alerta y unidad a sus efectivos tras recientes ataques, reforzando la protección ciudadana en Guatemala.

