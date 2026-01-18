Director Boteo Refuerza Seguridad: PNC No Cederá Ante Ataques

El Director General de la Policía Nacional Civil (PNC), David Custodio Boteo, ha emitido un enérgico comunicado dirigido a todo su personal, en respuesta a los recientes ataques que han intentado vulnerar la institución y perturbar la paz ciudadana. En un mensaje que combina orgullo y dolor, Boteo reafirmó el compromiso inquebrantable de la fuerza policial con la protección y el servicio a la comunidad, destacando que la adversidad solo fortalece el carácter de los servidores de la ley.
Custodio Boteo enfatizó que la misión de la PNC nunca ha sido sencilla, pero es precisamente en los momentos de mayor desafío donde se forja la verdadera esencia de quienes juraron proteger. Declaró categóricamente que no se permitirá que el miedo dicte las acciones del cuerpo policial, sino que, por el contrario, estos embates solo servirán para reafirmar la dedicación a sus deberes fundamentales.
Instrucciones clave ante ataques
El Director General delineó una serie de instrucciones inmediatas y precisas para todo el personal, buscando fortalecer la seguridad interna y la operatividad en el terreno:
- Alerta Máxima: Se ha ordenado extremar las medidas de seguridad tanto a nivel personal como en todas las sedes policiales. La autoprotección es considerada fundamental para el cumplimiento eficaz de la misión institucional.
- Unidad de Cuerpo: Boteo hizo un llamado a la cohesión, instando a que el personal actúe como un solo bloque. Se enfatizó la necesidad de una comunicación interna fluida y un apoyo absoluto entre compañeros, vital para superar los desafíos actuales.
- Firmeza en el Deber: Se confirmó que los operativos estratégicos continuarán sin interrupción. La respuesta de la PNC será profesional, pero al mismo tiempo contundente y siempre en estricto apego a la ley.
- Respaldo Institucional: El Director General aseguró a sus subalternos que cuentan con el respaldo total de la Dirección. Se han puesto a disposición todos los recursos jurídicos, logísticos y operativos necesarios para enfrentar cualquier tipo de amenaza que pueda surgir.
El mensaje de Custodio Boteo no solo se centró en aspectos operativos, sino que también incluyó un componente de aliento y reconocimiento. El titular de la PNC extendió su gratitud a las familias de los agentes, a quienes consideró el motor de la valentía institucional.
Finalmente, el Director General instó a sus subalternos a mantener la cabeza en alto, recordándoles el profundo significado de la placa que portan. Esta, según sus palabras, representa el orden frente al caos y simboliza el compromiso inquebrantable de la institución. Concluyó su mensaje con una declaración de firmeza, asegurando que la Policía Nacional Civil "no dará un solo paso atrás" en su misión de garantizar la seguridad y la paz de los ciudadanos.