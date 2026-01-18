 Director Boteo Refuerza Seguridad: PNC No Cederá Ante Ataques
Nacionales

Director Boteo envía mensaje: La PNC no cederá ante ataques y ordena reforzar seguridad

La dirección de la PNC instruye máxima alerta y unidad a sus efectivos tras recientes ataques, reforzando la protección ciudadana en Guatemala.

Compartir:
El director de la PNC, David Custodio Boteo, en conferencia en el Palacio Nacional de la Cultura., Omar Solís/Emisoras Unidas
El director de la PNC, David Custodio Boteo, en conferencia en el Palacio Nacional de la Cultura. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas

El Director General de la Policía Nacional Civil (PNC), David Custodio Boteo, ha emitido un enérgico comunicado dirigido a todo su personal, en respuesta a los recientes ataques que han intentado vulnerar la institución y perturbar la paz ciudadana. En un mensaje que combina orgullo y dolor, Boteo reafirmó el compromiso inquebrantable de la fuerza policial con la protección y el servicio a la comunidad, destacando que la adversidad solo fortalece el carácter de los servidores de la ley.

Custodio Boteo enfatizó que la misión de la PNC nunca ha sido sencilla, pero es precisamente en los momentos de mayor desafío donde se forja la verdadera esencia de quienes juraron proteger. Declaró categóricamente que no se permitirá que el miedo dicte las acciones del cuerpo policial, sino que, por el contrario, estos embates solo servirán para reafirmar la dedicación a sus deberes fundamentales.

Instrucciones clave ante ataques

El Director General delineó una serie de instrucciones inmediatas y precisas para todo el personal, buscando fortalecer la seguridad interna y la operatividad en el terreno:

  • Alerta Máxima: Se ha ordenado extremar las medidas de seguridad tanto a nivel personal como en todas las sedes policiales. La autoprotección es considerada fundamental para el cumplimiento eficaz de la misión institucional.
  • Unidad de Cuerpo: Boteo hizo un llamado a la cohesión, instando a que el personal actúe como un solo bloque. Se enfatizó la necesidad de una comunicación interna fluida y un apoyo absoluto entre compañeros, vital para superar los desafíos actuales.
  • Firmeza en el Deber: Se confirmó que los operativos estratégicos continuarán sin interrupción. La respuesta de la PNC será profesional, pero al mismo tiempo contundente y siempre en estricto apego a la ley.
  • Respaldo Institucional: El Director General aseguró a sus subalternos que cuentan con el respaldo total de la Dirección. Se han puesto a disposición todos los recursos jurídicos, logísticos y operativos necesarios para enfrentar cualquier tipo de amenaza que pueda surgir.
Jefe del Interior confirma muerte de siete agentes de la PNC

El ministro de Gobernación también confirmó la captura de sicarios y la muerte de uno de ellos, en el marco de los ataques armados.

El mensaje de Custodio Boteo no solo se centró en aspectos operativos, sino que también incluyó un componente de aliento y reconocimiento. El titular de la PNC extendió su gratitud a las familias de los agentes, a quienes consideró el motor de la valentía institucional.

Finalmente, el Director General instó a sus subalternos a mantener la cabeza en alto, recordándoles el profundo significado de la placa que portan. Esta, según sus palabras, representa el orden frente al caos y simboliza el compromiso inquebrantable de la institución. Concluyó su mensaje con una declaración de firmeza, asegurando que la Policía Nacional Civil "no dará un solo paso atrás" en su misión de garantizar la seguridad y la paz de los ciudadanos.

Director de la PNC sugiere estado de Excepción en cárceles

Además, el jefe policial confirmó que el control en las cárceles de Fraijanes II y Centro Preventivo de la zona 18 no ha sido retomado.

En Portada

Jefe del Interior confirma muerte de siete agentes de la PNCt
Nacionales

Jefe del Interior confirma muerte de siete agentes de la PNC

11:53 AM, Ene 18
Suspenden clases en todo el país por hechos de violenciat
Nacionales

Suspenden clases en todo el país por hechos de violencia

11:15 AM, Ene 18
Suspenden estaciones del Transmetro y pasos y pedalest
Nacionales

Suspenden estaciones del Transmetro y "pasos y pedales"

11:40 AM, Ene 18
Director de la PNC sugiere estado de Excepción en cárcelest
Nacionales

Director de la PNC sugiere estado de Excepción en cárceles

11:07 AM, Ene 18

Temas

Guatemala#liganacionalNoticias de GuatemalaEstados UnidosEE.UU.Donald TrumpFútbolReal MadridVenezuelaFutbol GuatemaltecoLiga Nacional
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

bts-emisoras-unidas-noviembre-2024.jpg ,
Farándula

BTS vuelve en 2026 con nuevo álbum y tour global tras servicio militar

critics choice ganadores ,Instagram
Farándula

Ellos son todos los ganadores de los Critics Choice Awards

Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

Stranger Things estrenará documental sobre su última temporada

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Emisoras  Escúchanos