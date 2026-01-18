Jefe del Interior confirma muerte de siete agentes de la PNC

El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, oficializó que la cifra de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) fallecidos por ataques armados directos son siete, durante este domingo (18/01/2026). Además, precisó que durante los ataques armados se logró la captura de siete sicarios y uno de ellos falleció.
Villeda expresó sentimientos encontrados antes de anunciar la muerte de los agentes policiales, a quienes calificó de héroes caídos en el cumplimiento de su deber. Además, indicó que están contabilizando los daños que dejó el motín en la cárcel Renovación 1, luego de que el control fuera retomado.
Villeda agregó que se está pagando con sangre el haber enfrentado a las estructuras criminales, pero lejos de amedrentarse, las autoridades se mantendrán firmes en no negociar.
El funcionario lamentó los hechos de violencia en contra de la PNC y envió sus condolencias a las familias de los agentes fallecidos.
"No estoy en pactos con las pandillas", aseguró Villeda y afirmó que "hará prevalecer el Estado de Derecho y actuará con la fuerza legítima de la ley para desarticular a estos grupos, y que ya informó de la situación al Presidente de la República".
Villeda confirma 10 agentes de la PNC heridos
De la misma manera, el jefe del Interior confirmó que hay 10 agentes de la PNC heridos, como consecuencia de los ataques armados en su contra. En el tema del trabajo de inteligencia, el funcionario afirmó que la inteligencia adelanta ciertos escenarios que pueden ocurrir, pero que no hay inteligencia suficiente para prever todos esos escenarios.
En cuanto al estado de Excepción, Villeda aseguró que será el Presidente de la República, Bernardo Arévalo, quien tomará las decisiones en Consejo de Ministros.
Durante la conferencia de prensa también se aseguró que las autoridades están facultadas para actuar en contra de los agresores, siempre con apego a los Derechos Humanos.