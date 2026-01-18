 Ataque armado contra PNC: Cierran el descenso de Villalobos
Nacionales

Ataque armado contra PNC: Cierran el descenso de Villalobos

La PMT de Villa Nueva alertó sobre un cierre vial, tras un ataque armado en contra de agentes de la PNC.

Compartir:
La PMT de Villa Nueva reportó tránsito cerrado en la bajada de Villalobos., Captura de pantalla.
La PMT de Villa Nueva reportó tránsito cerrado en la bajada de Villalobos. / FOTO: Captura de pantalla.

La vocera de la Policía Municipal de Tránsito de Villa Nueva (PMT), Dalia Santos, informó que el paso en el descenso de Villalobos, sobre la carretera al Pacífico, fue totalmente cerrado a causa de un tiroteo en contra de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC). En ese sector se experimentan complicaciones viales, pese a ser domingo, porque el paso fue cerrado totalmente momentáneamente.

Accidente de autobús deja por lo menos 6 pasajeros heridos

Los cuerpos de socorro trasladaron a los afectados hacia el Hospital Nacional de Guastatoya.

En Portada

Jefe del Interior confirma muerte de siete agentes de la PNCt
Nacionales

Jefe del Interior confirma muerte de siete agentes de la PNC

11:53 AM, Ene 18
Suspenden clases en todo el país por hechos de violenciat
Nacionales

Suspenden clases en todo el país por hechos de violencia

11:15 AM, Ene 18
Suspenden estaciones del Transmetro y pasos y pedalest
Nacionales

Suspenden estaciones del Transmetro y "pasos y pedales"

11:40 AM, Ene 18
Director de la PNC sugiere estado de Excepción en cárcelest
Nacionales

Director de la PNC sugiere estado de Excepción en cárceles

11:07 AM, Ene 18

Temas

Guatemala#liganacionalNoticias de GuatemalaEstados UnidosEE.UU.Donald TrumpFútbolReal MadridVenezuelaFutbol GuatemaltecoLiga Nacional
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

bts-emisoras-unidas-noviembre-2024.jpg ,
Farándula

BTS vuelve en 2026 con nuevo álbum y tour global tras servicio militar

critics choice ganadores ,Instagram
Farándula

Ellos son todos los ganadores de los Critics Choice Awards

Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

Stranger Things estrenará documental sobre su última temporada

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Emisoras  Escúchanos