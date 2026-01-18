La vocera de la Policía Municipal de Tránsito de Villa Nueva (PMT), Dalia Santos, informó que el paso en el descenso de Villalobos, sobre la carretera al Pacífico, fue totalmente cerrado a causa de un tiroteo en contra de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC). En ese sector se experimentan complicaciones viales, pese a ser domingo, porque el paso fue cerrado totalmente momentáneamente.
Nacionales
Ataque armado contra PNC: Cierran el descenso de Villalobos
La PMT de Villa Nueva alertó sobre un cierre vial, tras un ataque armado en contra de agentes de la PNC.
- por Eliseo de León
- 09:15, Ene 18 2026
-
En Portada
Temas
