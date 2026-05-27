 Cambios en el MP: García Luna acepta renuncias de dos fiscales
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Cambios en el MP: García Luna acepta renuncias de dos fiscales

Los fiscales Dimas Jiménez y Julio Recinos presentaron sus dimisiones.

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Personal del Ministerio Público participa en una diligencia. , Ilustrativa de archivo: Ministerio Público
Personal del Ministerio Público participa en una diligencia. / FOTO: Ilustrativa de archivo: Ministerio Público

El Ministerio Público (MP) confirmó este miércoles, 27 de mayo, nuevos cambios en sus equipos, luego de que algunos funcionarios presentaron sus renuncias y el fiscal general, Gabriel García Luna, decidiera aceptarlas.

De acuerdo con fuentes de la entidad, las dimisiones corresponden a Julio Recinos, jefe de la Fiscalía de Extinción de Dominio; y Dimas Jiménez, fiscal regional metropolitano. Los motivos de su salida de la institución no han sido revelados.

Esta modificación en el personal ocurre cuando se cumplen 10 días de la gestión del nuevo titular del MP y se suma a la salida de varios delegados que ocuparon posiciones de confianza durante la gestión de la exfiscal general, Consuelo Porras.

Ángel Pineda y otros funcionarios clave dejan el Ministerio Público

El jefe del MP anunció que Ángel Pineda y Julia Sagüil presentaron su renuncia a los cargos que ostentaban en el MP.

Funcionarios clave dejan el Ministerio Público

El pasado 17 de mayo, en la primera conferencia de prensa que brindó el fiscal García Luna tras tomar posesión del cargo, confirmó la salida de funcionarios clave de la administración de Porras, incluidos el secretario general del MP, Ángel Pineda; y la subsecretaria, Julia Sagüil. El profesional describió que pusieron a disposición sus cargos e inmediatamente se les autorizó la salida.

García Luna hizo referencia acerca de que todos esos puestos son de confianza y resaltó que en cualquier lugar llegan a ser parte de un análisis. También mencionó que es lógico que todas estas  funciones sean objeto de cambios cuando llega una nueva administración. En ese tema, aseguró "nuestro equipo es muy completo ", al referirse a los nuevos nombramientos que anunció.

En los primeros días de gestión de García Luna han surgido distintos cambios, incluidos los mencionados y el inicio de la liquidación de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) debido a la falta de credibilidad de parte de la ciudadanía. Esta unidad estuvo a cargo de Rafael Curruchiche, quien fue destituido.

* Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7

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