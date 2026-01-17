Accidente de autobús causa por lo menos 6 pasajeros heridos

El kilómetro 59 de la carretera al Atlántico fue escenario de un nuevo accidente de tránsito que involucró a un autobús del transporte extraurbano, según el reporte de Bomberos Voluntarios. Técnicos en Urgencias Médicas reportaron que, como resultado del choque contra una plataforma de carga, fueron trasladadas seis personas heridas hacia el Hospital Nacional de Guastatoya.
El hecho tuvo lugar este sábado 17 de enero de 2026 y las autoridades investigan las causas del siniestro. En una foto compartida por los rescatistas se pudo apreciar que uno de los costados del autobús quedó totalmente destruido por el impacto.
Bomberos Voluntarios de la 101 Compañía de Guastatoya y de la 70 Compañía de Sanarate brindaron atención prehospitalaria a varias personas, precisaron. Destacaron que elementos de la estación central, ubicada en la capital, llegaron a dar apoyo.
Además, narraron que en el lugar chocaron un tráiler y un bus extraurbano. Por lo que seis pacientes fueron trasladadas al Hospital de Guastatoya, El Progreso.
Diagnóstico de los heridos
Según medios locales, la mayoría de los heridos presentaban fracturas en varias partes del cuerpo. Además, revelaron que el autobús fue el que chocó contra el tráiler que estaba parqueado cerca de una gasolinera del sector.
Cabe destacar que el accidente ocurrió en el área de la aldea Agua Salobrega y las causas del incidente aún se investigan.
Agentes de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (PROVIAL) llegaron al área afectada y gestionaron el tránsito vehicular, tomando en cuenta que el percance ocurrió sobre el carril derecho, en sentido hacia El Rancho.
La unidad quedó totalmente destruida del frente tras chocar con el transporte pesado que trasladaba un poste atado a la plataforma.
