 Accidente de autobús causa por lo menos 6 pasajeros heridos
Nacionales

Accidente de autobús deja por lo menos 6 pasajeros heridos

Los cuerpos de socorro trasladaron a los afectados hacia el Hospital Nacional de Guastatoya.

Compartir:
Bomberos Voluntarios reportaron al menos seis heridos por el accidente., Bomberos Voluntarios.
Bomberos Voluntarios reportaron al menos seis heridos por el accidente. / FOTO: Bomberos Voluntarios.

El kilómetro 59 de la carretera al Atlántico fue escenario de un nuevo accidente de tránsito que involucró a un autobús del transporte extraurbano, según el reporte de Bomberos Voluntarios. Técnicos en Urgencias Médicas reportaron que, como resultado del choque contra una plataforma de carga, fueron trasladadas seis personas heridas hacia el Hospital Nacional de Guastatoya.

El hecho tuvo lugar este sábado 17 de enero de 2026 y las autoridades investigan las causas del siniestro. En una foto compartida por los rescatistas se pudo apreciar que uno de los costados del autobús quedó totalmente destruido por el impacto.

Bomberos Voluntarios de la 101 Compañía de Guastatoya y de la 70 Compañía de Sanarate brindaron atención prehospitalaria a varias personas, precisaron. Destacaron que elementos de la estación central, ubicada en la capital, llegaron a dar apoyo.

Además, narraron que en el lugar chocaron un tráiler y un bus extraurbano. Por lo que seis pacientes fueron trasladadas al Hospital de Guastatoya, El Progreso.

Frente frío causará bajas temperaturas en las próximas horas

El Insivumeh informó que los efectos de un nuevo frente frío se harán sentir hasta las horas del próximo domingo.

Diagnóstico de los heridos

Según medios locales, la mayoría de los heridos presentaban fracturas en varias partes del cuerpo. Además, revelaron que el autobús fue el que chocó contra el tráiler que estaba parqueado cerca de una gasolinera del sector.

Cabe destacar que el accidente ocurrió en el área de la aldea Agua Salobrega y las causas del incidente aún se investigan.

Agentes de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (PROVIAL) llegaron al área afectada y gestionaron el tránsito vehicular, tomando en cuenta que el percance ocurrió sobre el carril derecho, en sentido hacia El Rancho.

La unidad quedó totalmente destruida del frente tras chocar con el transporte pesado que trasladaba un poste atado a la plataforma.

En otras noticias: Frente frío causará bajas temperaturas en las próximas horas.

Frente frío causará bajas temperaturas en las próximas horas

El Insivumeh informó que los efectos de un nuevo frente frío se harán sentir hasta las horas del próximo domingo.

En Portada

Marco Antonio Villeda: No vamos a negociar con terroristast
Nacionales

Marco Antonio Villeda: "No vamos a negociar con terroristas"

03:09 PM, Ene 17
Realizan exhibición personal por siete guardias tomados como rehenes en Renovación 1t
Nacionales

Realizan exhibición personal por siete guardias tomados como rehenes en Renovación 1

04:04 PM, Ene 17
Álvaro Arbeloa defiende a Florentino Pérez y Vinícius tras abucheos t
Deportes

Álvaro Arbeloa defiende a Florentino Pérez y Vinícius tras abucheos

02:44 PM, Ene 17
Muere famoso cantante que apoyó a Cazzu en polémica con Ángela Aguilar y Nodalt
Farándula

Muere famoso cantante que apoyó a Cazzu en polémica con Ángela Aguilar y Nodal

03:55 PM, Ene 17

Temas

Guatemala#liganacionalNoticias de GuatemalaEstados UnidosEE.UU.Donald TrumpFútbolVenezuelaReal MadridLiga NacionalFutbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

bts-emisoras-unidas-noviembre-2024.jpg ,
Farándula

BTS vuelve en 2026 con nuevo álbum y tour global tras servicio militar

critics choice ganadores ,Instagram
Farándula

Ellos son todos los ganadores de los Critics Choice Awards

Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

Stranger Things estrenará documental sobre su última temporada

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Emisoras  Escúchanos