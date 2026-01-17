Frente frío causará bajas temperaturas en las próximas horas

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) advirtió que para las horas de la tarde y noche de este sábado (17/01/2026) habrá un descenso de temperaturas, asociado al ingreso de un nuevo frente frío. La entidad reveló que durante la mañana se experimentaron cielos despejados en la mayor parte del territorio nacional.
Sin embargo, el ente científico señaló que existe un incremento en la velocidad del viento, por lo que se espera mayor frío durante las próximas horas, específicamente en la tarde, noche y madrugada. Ante este anuncio, las autoridades pidieron a los guatemaltecos abrigarse adecuadamente para evitar enfermedades respiratorias.
El Insivumeh añadió que, por el frío, durante la madrugada de este sábado, las temperaturas más bajas se registraron en el departamento de Quetzaltenango, con 3.4 grados centígrados; Huehuetenango, con 7.8 grados; Alta Verapaz, 8.4 grados y ciudad capital, 12.6 grados.
Además, el Insivumeh informó que al finalizar la tarde, durante la noche o madrugada, aumentará la nubosidad del norte al centro del país, generando algunas lloviznas intermitentes.
Frente frío se acerca
El pronosticador, Cleofas Culajay, informó desde el centro de monitoreo del Insivumeh que se acerca un frente frío cuyos efectos podrán sentirse hacia el domingo. Con ello, el experto señaló que se espera el ingreso de nubosidad y humedad al territorio nacional.
Culajay añadió que para este fin de semana se esperan algunas lluvias dispersas, principalmente al finalizar la tarde de este sábado en las regiones del Norte, Franja Transversal del Norte y Caribe.
Para el domingo, el experto señaló las probabilidades de lluvias dispersas en el norte hacia el centro del territorio nacional.
Con respecto a las temperaturas, Culajay pronosticó temperaturas de los cero a los dos grados en el occidente del país. Para el altiplano central se esperan temperaturas de los cinco a los ocho grados y para el norte, caribe y valles de oriente se esperan temperaturas entre 18 a 20 grados
Mientras tanto, en el sur y boca costa se esperan temperaturas de 21 a 22 grados, informó el pronosticador del Insivumeh.