Recomiendan evitar aglomeraciones por sarampión

Conred y MSPAS instaron a mantener la calma y mantenerse informados por los casos de sarampión identificados.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) y el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) unieron voces este sábado 17 de enero de 2026 para emitir recomendaciones por los casos detectados de sarampión en Guatemala. En ese sentido, ambas instituciones pidieron a los guatemaltecos evitar las aglomeraciones y eventos masivos, así como priorizar el uso de mascarilla.

Ambas instituciones informaron sobre las acciones de respuesta inmediata que se están implementando bajo un enfoque de abordaje integral e interinstitucional por los casos de sarampión. Añadieron que su trabajo en la ejecución de los protocolos de gestión de riesgo, la vigilancia epidemiológica, con la búsqueda activa de casos, barridos documentados y vacunación.

Recomendación a las autoridades y población

"Se recomienda a las municipalidades y población en general evitar actividades masivas", destacaron en un comunicado ambas instituciones.

Asimismo, instaron a hacer uso de la mascarilla, resaltando que el objetivo primordial es contener la propagación del virus del sarampión y otras enfermedades respiratorias, para garantizar la protección de la salud de las familias guatemaltecas.

Estas medidas son de carácter preventivo, permitiendo al personal de salud continuar con su labor de respuesta en prevenir la transmisión del sarampión, cuya enfermedad es contagiosa, pero prevenible a través de la vacunación", resaltaron.

Ambas instituciones instaron a las madres y padres para "tener al día los esquemas de vacunación de sus hijos". Recordaron que la "vacuna es gratuita, segura y eficaz".

El Ministerio de Salud indicó que "es importante acudir a la red de servicios de salud, si presenta síntomas como fiebre, tos, secreción nasal, irritación en los ojos y erupciones en la piel".

¿Qué hacer en caso de sospechas de sarampión?

"No se automedique y manténgase hidratado", recalcaron.

"Invitamos a la población a informarse a través de nuestros canales oficiales y mantener la calma", precisaron.

