Municipal declina participar en la Súper Copa Bantrab 2026

Municipal declinó su participación en la primera Súper Copa Bantrab 2026, la cual tendrá participación de equipos de las Ligas Nacional, Primera, Segunda y Tercera División. El motivo expresado por el hoy campeón del Clausura 2026 es: "Las fechas propuestas coinciden con la planificación y preparación de la pretemporada del plantel profesional". El lugar del "Mimado de la Afición" será tomado por el Aurora F. C. basados en la tabla acumulada de la temporada 2025-2026.
Según un Acuerdo emitido por la Federación del Futbol de Guatemala, se admitió para su trámite la solicitud que presentó el Municipal el pasado 26 de mayo. Asimismo, se explica que en virtud de los motivos expuestos por Municipal, "se da por aceptada su decisión de no participar en esta edición del torneo Súper Copa Bantrab".
En el tercer punto del Acuerdo, la Federación menciona los criterios utilizados para designar al nuevo participante, el cual es el Aurora F. C. "Por mérito deportivo, de acuerdo a su posición en la tabla general acumulada de la temporada oficial 2025-2026, de la liga correspondiente, incorpora a esta edición de la Súper Copa Bantrab al Club Aurora F. C. en sustitución de Municipal, en las condiciones ya establecidas y en el que, de acuerdo al sorteo realizado anteriormente corresponda", dice el literal III.
Súper Copa Bantrab 2026
La Súper Copa Bantrab 2026 se realizará del 27 de junio al 18 de julio, periodo en el cual Guatemala se encuentra en una transición hacia la nueva temporada del futbol chapín, la 2026-2027, lo que supone una serie de partidos que ayudará a los equipos a soltarse antes de iniciar la competencia oficial, que normalmente se da a finales de julio o inicios de agosto.
La Súper Copa Bantrab contará en su formato de competencia con una eliminación directa en fases que comienzan desde los octavos de final, y pasan por los cuartos de final, semifinal y la final para completar un total de 15 partidos.
Asimismo, se estableció que dentro de las eliminatorias, el equipo local será el equipo de inferior categoría, y si ambos son de la misma categoría habrá un sorteo para definir al equipo local.
La final es la única serie que se jugará en cancha neutral, específicamente en el estadio Cementos Progreso de la zona 6 capitalina, la casa de Comunicaciones, club que no será parte de este torneo ya que no logró llegar a las finales tanto del Apertura 2025 (disputada por Municipal y Antigua) y la del Clausura 2026 (disputada por Municipal y Xelajú).
Las series
- Aurora vs. Poptún
- CSD Suchitepéquez vs. Subcampeón Clausura 2026 de Liga Tercera División
- Xelajú vs. Sayaxché
- Chiquimulilla vs. Toros Taxisco
- Antigua GFC vs. Amatitlán
- Deportivo Nueva Santa Rosa vs. Campeón Clausura 2026 de Liga Tercera División
- Deportivo Mixco vs. Fraijanes
- San Pedro FC vs. Deportivo Municipal R-19