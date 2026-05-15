Presentan oficialmente la Súper Copa Bantrab 2026

El Banco de los Trabajadores (Bantrab) presentó la Súper Copa Bantrab 2026, la cual se realizará del 27 de junio al 18 de julio, periodo en el cual Guatemala se encuentra en una transición hacia la nueva temporada del futbol chapín, la 2026-2026, lo que supone una serie de partidos que ayudará a los equipos a soltarse antes de iniciar la competencia oficial, que normalmente se da a finales de julio o inicios de agosto.
De acuerdo a lo explicado en la conferencia de prensa de presentación de este nuevo torneo, que da vida a los campeonatos de copa del pasado, serán un total de 16 equipos los participantes, prácticamente los campeones y subcampeones de los torneos Apertura 2025 y Clausura 2026 de la Liga Nacional, Primera, Segunda y Tercera División del futbol de Guatemala.
La Súper Copa Bantrab contará en su formato de competencia con una eliminación directa en fases que comienzan desde los octavos de final, y pasan por los cuartos de final, semifinal y la final para completar un total de 15 partidos.
Asimismo, se estableció que dentro de las eliminatorias, el equipo local será el equipo de inferior categoría, y si ambos son de la misma categoría habrá un sorteo para definir al equipo local.
La final es la única serie que se jugará en cancha neutral, específicamente en el estadio Cementos Progreso de la zona 6 capitalina, la casa de Comunicaciones, club que no será parte de este torneo ya que no logró llegar a las finales tanto del Apertura 2025 (disputada por Municipal y Antigua) y la del Clausura 2026 (disputada por Municipal y Xelajú).
Los partidos
Durante el evento quedó establecido el calendario de juego, aunque aún está por definirse a dos clubes de las ligas de ascenso.
- Municipal vs. Poptún
- CSD Suchitepéquez vs. Subcampeón Clausura 2026 de Liga Tercera División
- Xelajú vs. Sayaxché
- Chiquimulilla vs. Toros Taxisco
- Antigua GFC vs. Amatitlán
- Deportivo Nueva Santa Rosa vs. Campeón Clausura 2026 de Liga Tercera División
- Deportivo Mixco vs. Fraijanes
- San Pedro FC vs. Deportivo Municipal R-19
Dentro de los premios económicos está para los 16 participantes, para el campeón y subcampeón, aunque el monto será para ser destinados de infraestructura y/o equipamiento utilizado por el club.