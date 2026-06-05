ASIES advierte importancia de preservar imparcialidad de CC

La Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES) hizo pública una carta abierta dirigida a la magistrada de la Corte de Constitucionalidad (CC), Julia Marisol Rivera Aguilar, en la que expresa preocupaciones de carácter institucional y ético relacionadas con su participación en una resolución emitida por el máximo tribunal constitucional.
En el documento, ASIES señala que la CC desempeña un papel fundamental en la defensa del orden constitucional guatemalteco y destaca la importancia de preservar la independencia e imparcialidad de sus decisiones para mantener la confianza ciudadana en el sistema de justicia.
La organización indica que su preocupación surge a raíz de la participación de la magistrada en una resolución emitida el 25 de mayo de 2026 dentro del expediente 1497-2026. Según la carta, aunque la decisión se limitó al conocimiento de una solicitud de amparo provisional y no resolvió el fondo del caso, el asunto guardaba una relación estrecha con el procedimiento mediante el cual Rivera Aguilar fue posteriormente designada como magistrada de la Corte de Constitucionalidad.
ASIES aclaró que su pronunciamiento no pretende evaluar la corrección jurídica ni la validez de la resolución adoptada, sino llamar la atención sobre aspectos vinculados a la integridad institucional y a la percepción pública de independencia judicial.
"La confianza pública en los tribunales constitucionales descansa no solamente en la calidad técnica de sus decisiones, sino también en la certeza de que estas son adoptadas bajo condiciones que garanticen la más amplia independencia e imparcialidad posibles", señala el documento.
Resalta integridad institucional
La asociación sostuvo que, en una democracia constitucional, la legitimidad de las instituciones judiciales depende tanto de la imparcialidad efectiva de sus integrantes como de la confianza que la ciudadanía deposita en ellas.
En ese sentido, citó la Constitución Política y la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad al referir que los magistrados de la CC ejercen sus funciones conforme a los principios de imparcialidad y dignidad inherentes a su investidura. Agregó que, cuando a su juicio exista interés directo o indirecto, o cuando de cualquier otra forma pueda verse comprometida su imparcialidad, los funcionarios judiciales pueden inhibirse de conocer.
"Desde esa perspectiva, estimamos que el caso planteaba circunstancias que justificaban una reflexión particularmente cuidadosa sobre la conveniencia de participar en la decisión", expuso.
Ello porque, según ASIES, la relación existente entre el asunto sometido a conocimiento de la Corte y el proceso que culminó con su designación como magistrada podía razonablemente suscitar interrogantes en la opinión pública respecto de la imparcialidad de la que se hizo mención. "Por ello, respetuosamente le invitamos a considerar estas reflexiones en el espíritu constructivo con que son formuladas", puntualizó.