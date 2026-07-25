Niño muere al salir expulsado de rueda de Chicago en Jutiapa

El Comando Voluntario de Rescate de Jutiapa confirmó que un niño de 9 años murió la noche del pasado viernes luego de caer de una rueda de Chicago en la feria de Jícaro Grande, del departamento de Jutiapa. Un integrante de este cuerpo de rescate confirmó que el accidente ocurrió a eso de las 23:30 horas, cuando el pequeño salió expulsado de la estructura, por causas que aún se investigan.
Uno de los rescatistas a cargo de la emergencia informó que al llegar al campo de la feria encontraron al menor en el suelo, pero al hacerle la evaluación, confirmaron que ya no contaba con signos vitales a causa de los golpes que sufrió.
El niño fallecido fue identificado como Pablo Castellanos, de 9 años de edad; al lugar de la tragedia acudieron los padres del infante para reconocerlo, narraron los rescatistas. En el mismo lugar, los bomberos atendieron a otros dos menores de edad, entre ellos un niño que fue trasladado a un centro asistencial.
Una niña que observó el accidente sufrió crisis nerviosa y narró que el menor salió expulsado del juego mecánico, por razones que se desconocen. La menor fue estabilizada por los rescatistas y trasladada hacia un hospital de la localidad.
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Investigan las causas del fallecimiento del niño
Las autoridades arribaron al lugar de la tragedia para resguardar el escenario y proteger los indicios que puedan ser determinantes al momento de las primeras investigaciones, reportaron medios locales de Jutiapa. Al lugar también llegaron fiscales del Ministerio Público (MP) para levantar a la víctima del accidente y establecer responsabilidades por el accidente.
Los rescatistas narraron que, al momento de la evaluación, notaron la presencia de los padres en el lugar de la tragedia. Sin embargo, dijeron desconocer si el menor fallecido estaba en el juego mecánico en compañía de algún adulto.