 Celasa abre estratégica sala de ventas en Cobán
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Celasa abre estratégica sala de ventas en Cobán

Celasa fortalece su presencia en Alta Verapaz al inaugurar una moderna sala de ventas en Cobán.

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La empresa Celasa inauguró su nueva sala de ventas ubicada en 2a Calle 14-15, zona 4 de Cobán., CORTESÍA
La empresa Celasa inauguró su nueva sala de ventas ubicada en 2a Calle 14-15, zona 4 de Cobán. / FOTO: CORTESÍA
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Celasa inauguró una nueva sala de ventas en 2a calle 14-15, zona 4, en Cobán, Alta Verapaz, fortaleciendo así su presencia en el país y ampliando su cobertura en el sector de materiales eléctricos.

La tienda ofrece suministro y distribución de materiales eléctricos para los segmentos residencial, construcción e industrial, con un acceso estratégico para facilitar la llegada de clientes y profesionales del sector.

Entre los servicios destacados se encuentran amplio parqueo, asesoría especializada y un portafolio variado que incluye calentadores, emplacados, cables, lámparas decorativas, comerciales e industriales, transformadores, pintura y tableros.

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Celasa suma un total de 28 tiendas a nivel nacional. - Cortesía

Estos productos, respaldados por marcas reconocidas tanto a nivel nacional como internacional, cumplen con altos estándares de calidad y se ofrecen a precios competitivos. Este esfuerzo busca responder a la creciente demanda de soluciones eléctricas confiables en Cobán y áreas cercanas.

Celasa también cuenta con divisiones especializadas dirigidas a distintos segmentos del mercado, como Mayoreo Ferretero, Proyectos Habitacionales y Comerciales, Industria y Telecomunicaciones. Cada área dispone de personal técnico capacitado que brinda asesoría profesional sin costo adicional, buscando optimizar la implementación de productos y garantizar la eficiencia de cada proyecto.

Con 28 tiendas distribuidas a nivel nacional, Celasa refuerza su posición como un referente en el sector eléctrico y continúa su compromiso de impulsar el desarrollo económico y productivo en Alta Verapaz, ofreciendo soluciones integrales para proyectos de diversa escala.

Celasa fortalece su presencia en el país con una nueva sala de ventas de materiales eléctricos

Celasa amplía su red en el occidente del país con una nueva sala de ventas en Boca del Monte, ofreciendo materiales eléctricos con estándares de calidad y asesoría técnica gratuita.

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