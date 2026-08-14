Celasa abre estratégica sala de ventas en Cobán

Celasa inauguró una nueva sala de ventas en 2a calle 14-15, zona 4, en Cobán, Alta Verapaz, fortaleciendo así su presencia en el país y ampliando su cobertura en el sector de materiales eléctricos.
La tienda ofrece suministro y distribución de materiales eléctricos para los segmentos residencial, construcción e industrial, con un acceso estratégico para facilitar la llegada de clientes y profesionales del sector.
Entre los servicios destacados se encuentran amplio parqueo, asesoría especializada y un portafolio variado que incluye calentadores, emplacados, cables, lámparas decorativas, comerciales e industriales, transformadores, pintura y tableros.
Estos productos, respaldados por marcas reconocidas tanto a nivel nacional como internacional, cumplen con altos estándares de calidad y se ofrecen a precios competitivos. Este esfuerzo busca responder a la creciente demanda de soluciones eléctricas confiables en Cobán y áreas cercanas.
Celasa también cuenta con divisiones especializadas dirigidas a distintos segmentos del mercado, como Mayoreo Ferretero, Proyectos Habitacionales y Comerciales, Industria y Telecomunicaciones. Cada área dispone de personal técnico capacitado que brinda asesoría profesional sin costo adicional, buscando optimizar la implementación de productos y garantizar la eficiencia de cada proyecto.
Con 28 tiendas distribuidas a nivel nacional, Celasa refuerza su posición como un referente en el sector eléctrico y continúa su compromiso de impulsar el desarrollo económico y productivo en Alta Verapaz, ofreciendo soluciones integrales para proyectos de diversa escala.