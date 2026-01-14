 Celasa Abre Nueva Sala de Ventas de Materiales Eléctricos
Empresas

Celasa fortalece su presencia en el país con una nueva sala de ventas de materiales eléctricos

Celasa amplía su red en el occidente del país con una nueva sala de ventas en Boca del Monte, ofreciendo materiales eléctricos con estándares de calidad y asesoría técnica gratuita.

Compartir:
-
celasa-sede-boca-del-monte-1 / FOTO:

Celasa refuerza su presencia en el sector eléctrico con la apertura de una nueva sala de ventas en Boca del Monte, Villa Canales, marcando un paso clave en la expansión de la empresa en el occidente de Guatemala.

El 12 de enero, Celasa inauguró su más reciente sucursal en la Calle principal 1 Av. 6-18 y 68ª de Boca del Monte, acercando su oferta a clientes de la región y aumentando la cobertura para quienes buscan materiales eléctricos confiables y de calidad. Esta apertura permite a la empresa consolidar su posición como uno de los referentes en la distribución de insumos eléctricos en el país.

Ubicación estratégica para mayor accesibilidad

La nueva tienda se ubica sobre la calle principal, a pocos metros de Plaza El Ahorro, facilitando el acceso tanto a clientes residenciales como a profesionales del sector construcción y empresas industriales. Esta localización estratégica permite que más personas de Villa Canales y zonas cercanas encuentren soluciones integrales y personalizadas sin largos desplazamientos.

Portafolio amplio para diversos segmentos

Celasa ofrece en esta sucursal una selección de productos que incluye:

  • Calentadores
  • Emplacados
  • Cables
  • Lámparas decorativas, comerciales e industriales
  • Transformadores
  • Pintura
  • Tableros
  • Entre otros artículos

Todos los productos forman parte de un extenso catálogo respaldado por marcas de reconocido prestigio, nacionales e internacionales, cumpliendo altos estándares de calidad y a precios competitivos.

Celasa inaugura sede en Boca del Monte | Omar Solís

Celasa inaugura sede en Boca del Monte / Omar Solís

Celasa inaugura sede en Boca del Monte | Omar Solís

Celasa inaugura sede en Boca del Monte / Omar Solís

Celasa inaugura sede en Boca del Monte | Omar Solís

Celasa inaugura sede en Boca del Monte / Omar Solís

Celasa inaugura sede en Boca del Monte | Omar Solís

Celasa inaugura sede en Boca del Monte / Omar Solís

Celasa inaugura sede en Boca del Monte | Omar Solís

Celasa inaugura sede en Boca del Monte / Omar Solís

Celasa inaugura sede en Boca del Monte | Omar Solís

Celasa inaugura sede en Boca del Monte / Omar Solís

Celasa inaugura sede en Boca del Monte | Omar Solís

Celasa inaugura sede en Boca del Monte / Omar Solís

Atención especializada para cada necesidad

Celasa atiende a clientes de los sectores residencial, construcción e industrial, adecuando su oferta a las necesidades del mercado local. Además, la empresa dispone de divisiones con atención especializada que incluyen:

  • Mayoreo Ferretero
  • Proyectos Habitacionales y Comerciales
  • Industria
  • Telecomunicaciones

Estas áreas cuentan con personal técnico capacitado que asesora de forma profesional y sin costo adicional, ayudando a los clientes a optimizar la implementación de los productos y garantizar eficiencia en cada proyecto.

Compromiso con el desarrollo y la calidad

La suma de esta sala eleva a 28 el número de tiendas Celasa a nivel nacional, lo que representa un sólido compromiso con el desarrollo económico y productivo del municipio de Villa Canales. La empresa continúa su misión de acercar soluciones eléctricas de confianza y calidad para proyectos de distintas escalas, reforzando su papel como aliado estratégico para el desarrollo de infraestructura eléctrica en Guatemala.

Celasa responde así a la creciente demanda de materiales eléctricos confiables en Boca del Monte y sus alrededores, asegurando el acompañamiento especializado y una cobertura cada vez más amplia en el país.

En Portada

Departamento de Estado de EE. UU. congela procesamiento de visas para 75 países, incluido Guatemalat
Nacionales

Departamento de Estado de EE. UU. congela procesamiento de visas para 75 países, incluido Guatemala

10:50 AM, Ene 14
Arévalo al presentar segundo informe: A pesar de los tropiezos y amenazas, ningún obstáculo nos va a detenert
Nacionales

Arévalo al presentar segundo informe: "A pesar de los tropiezos y amenazas, ningún obstáculo nos va a detener"

12:09 PM, Ene 14
Toma posesión la junta directiva 2026-2027 del Congresot
Nacionales

Toma posesión la junta directiva 2026-2027 del Congreso

11:42 AM, Ene 14
Canadá reporta dos bajas para enfrentar a Guatemalat
Deportes

Canadá reporta dos bajas para enfrentar a Guatemala

10:12 AM, Ene 14

Temas

Guatemala#liganacionalEstados UnidosNoticias de GuatemalaEE.UU.Donald TrumpFútbolFutbol GuatemaltecoLiga NacionalVenezuelaReal Madrid
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

bts-emisoras-unidas-noviembre-2024.jpg ,
Farándula

BTS vuelve en 2026 con nuevo álbum y tour global tras servicio militar

critics choice ganadores ,Instagram
Farándula

Ellos son todos los ganadores de los Critics Choice Awards

Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

Stranger Things estrenará documental sobre su última temporada

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Emisoras  Escúchanos