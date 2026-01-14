Celasa Abre Nueva Sala de Ventas de Materiales Eléctricos

Celasa refuerza su presencia en el sector eléctrico con la apertura de una nueva sala de ventas en Boca del Monte, Villa Canales, marcando un paso clave en la expansión de la empresa en el occidente de Guatemala.
El 12 de enero, Celasa inauguró su más reciente sucursal en la Calle principal 1 Av. 6-18 y 68ª de Boca del Monte, acercando su oferta a clientes de la región y aumentando la cobertura para quienes buscan materiales eléctricos confiables y de calidad. Esta apertura permite a la empresa consolidar su posición como uno de los referentes en la distribución de insumos eléctricos en el país.
Ubicación estratégica para mayor accesibilidad
La nueva tienda se ubica sobre la calle principal, a pocos metros de Plaza El Ahorro, facilitando el acceso tanto a clientes residenciales como a profesionales del sector construcción y empresas industriales. Esta localización estratégica permite que más personas de Villa Canales y zonas cercanas encuentren soluciones integrales y personalizadas sin largos desplazamientos.
Portafolio amplio para diversos segmentos
Celasa ofrece en esta sucursal una selección de productos que incluye:
- Calentadores
- Emplacados
- Cables
- Lámparas decorativas, comerciales e industriales
- Transformadores
- Pintura
- Tableros
- Entre otros artículos
Todos los productos forman parte de un extenso catálogo respaldado por marcas de reconocido prestigio, nacionales e internacionales, cumpliendo altos estándares de calidad y a precios competitivos.
Atención especializada para cada necesidad
Celasa atiende a clientes de los sectores residencial, construcción e industrial, adecuando su oferta a las necesidades del mercado local. Además, la empresa dispone de divisiones con atención especializada que incluyen:
- Mayoreo Ferretero
- Proyectos Habitacionales y Comerciales
- Industria
- Telecomunicaciones
Estas áreas cuentan con personal técnico capacitado que asesora de forma profesional y sin costo adicional, ayudando a los clientes a optimizar la implementación de los productos y garantizar eficiencia en cada proyecto.
Compromiso con el desarrollo y la calidad
La suma de esta sala eleva a 28 el número de tiendas Celasa a nivel nacional, lo que representa un sólido compromiso con el desarrollo económico y productivo del municipio de Villa Canales. La empresa continúa su misión de acercar soluciones eléctricas de confianza y calidad para proyectos de distintas escalas, reforzando su papel como aliado estratégico para el desarrollo de infraestructura eléctrica en Guatemala.
Celasa responde así a la creciente demanda de materiales eléctricos confiables en Boca del Monte y sus alrededores, asegurando el acompañamiento especializado y una cobertura cada vez más amplia en el país.