 Google y su plan de liberar 30 millones de mosquitos
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¿Por qué Google quiere liberar más de 30 millones de mosquitos y qué busca conseguir con eso?

Lo que parece una idea sacada de una película de ciencia ficción podría convertirse en realidad.

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Mosquitos, Mosquitos
Mosquitos / FOTO: Mosquitos
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Google respalda una iniciativa científica que busca liberar más de 32 millones de mosquitos en Estados Unidos.  Aunque la propuesta ha causado sorpresa y debate en redes sociales, el objetivo no es aumentar la población de estos insectos, sino reducirla para combatir enfermedades peligrosas como el dengue, el zika y el chikungunya.

El proyecto forma parte de Project Debug, una iniciativa desarrollada por la división de ciencias de la vida de Alphabet, empresa matriz de Google.  Actualmente, la propuesta se encuentra bajo evaluación de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA), que deberá decidir si autoriza la liberación de millones de mosquitos en zonas de Florida y California.

A simple vista, la idea puede parecer contradictoria. Sin embargo, los científicos aseguran que la estrategia está diseñada para disminuir drásticamente la cantidad de mosquitos transmisores de enfermedades sin recurrir al uso masivo de insecticidas químicos. La técnica utilizada se conoce como Sterile Insect Technique (SIT) o técnica del insecto estéril.

Consiste en criar grandes cantidades de mosquitos macho de la especie Aedes aegypti, considerada una de las principales responsables de propagar enfermedades virales entre los seres humanos.  Cabe destacar que, lo importante es que estos machos no pican ni transmiten enfermedades.

Más de la hazaña de Google

Asimismo, hay que saber que los insectos son criados con una bacteria natural llamada Wolbachia.  Cuando los machos portadores de esta bacteria se aparean con hembras silvestres, los huevos producidos no logran desarrollarse correctamente, lo que provoca una disminución gradual de la población de mosquitos en las áreas intervenidas.

Según la documentación presentada por el proyecto, la liberación se realizaría en dos fases:  16 millones de mosquitos durante el primer año y otros 16 millones durante el segundo. Además, Google ha desarrollado sistemas automatizados con inteligencia artificial y visión computacional para clasificar y liberar los insectos de manera más eficiente.

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Los responsables de la iniciativa aseguran que esta tecnología ya ha mostrado resultados prometedores en diferentes partes del mundo.

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