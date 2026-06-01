 Inicio de la Primera Canícula en Guatemala: ¿Cuándo es?
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¿Cuándo inicia la primera canícula en Guatemala?

La primera canícula de 2026 está cada vez más cerca y con ella llegarán días de intenso calor y menos lluvias en Guatemala.

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Foto: Archivo
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La canícula 2026 en Guatemala ya tiene una fecha aproximada de inicio y, según expertos del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología este año podría extenderse más de lo habitual en varias regiones del país. Durante esta etapa climática, miles de guatemaltecos experimentan un aumento en las temperaturas y una disminución temporal de las lluvias.

Cabe destacar que dicha situación suele generar preocupación, especialmente entre agricultores y comunidades vulnerables al calor extremo. De acuerdo con los pronósticos del INSIVUMEH, la primera canícula de 2026 podría iniciar entre mediados de junio e inicios de julio, dependiendo de la región del territorio nacional.

Las primeras señales del fenómeno se registrarían en áreas del Caribe y Petén durante la tercera semana de junio, avanzando posteriormente hacia la Franja Transversal del Norte y el Altiplano Central. La canícula es un fenómeno meteorológico que ocurre en plena época lluviosa y se caracteriza por una reducción temporal de las precipitaciones, acompañada de días más soleados, cielos despejados y temperaturas elevadas.

Aunque muchas personas la asocian con la ausencia total de lluvia, los expertos aclaran que todavía pueden presentarse precipitaciones aisladas o moderadas. Para este año, el panorama apunta a una canícula más prolongada de lo normal. Algunos reportes climáticos señalan que el fenómeno podría extenderse hasta agosto e incluso llegar a los primeros días de septiembre en ciertas zonas del Pacífico.

Más de la canícula

Las regiones del Caribe y Petén serían las más impactadas por la duración del evento climático. El INSIVUMEH también ha advertido que a partir de junio y julio se espera un déficit importante de lluvias en gran parte del país, situación que coincide con el desarrollo de la canícula y podría influir en cultivos, disponibilidad de agua y condiciones ambientales.

Expertos recomiendan a la población mantenerse hidratada, evitar la exposición prolongada al sol.

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Además, recomiendan estar atentos a los boletines oficiales sobre el clima, ya que la intensidad y duración de la canícula puede variar debido al paso de ondas del este o fenómenos tropicales.

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