 Guía para Comprar en Shein: ¡Envíos a Guatemala!
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Paso a paso para comprar: ¡Shein ya entrega en Guatemala!

Comprar ropa, accesorios y artículos para el hogar desde el celular es cada vez más fácil, ahora Shein ya llega al país.

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Shein / FOTO: Shein
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La popular plataforma de moda y compras en línea Shein continúa ganando terreno entre los guatemaltecos. Lo anterior gracias a sus precios accesibles, promociones constantes y amplio catálogo de productos que incluye ropa, accesorios, artículos para el hogar, maquillaje y hasta productos para mascotas.

Aunque durante años muchos usuarios recurrieron a casilleros internacionales o empresas intermediarias para traer sus pedidos, actualmente Shein llega directamente al país. Lo anterior ha despertado el interés de miles de compradores que buscan aprovechar ofertas desde la comodidad de su hogar.

¿Cómo comprar en Shein desde Guatemala? Paso a paso

El proceso es sencillo y puede realizarse desde la aplicación móvil o el sitio web oficial de Shein.

  • Crear una cuenta

El primer paso es registrarse utilizando un correo electrónico o vinculando redes sociales. Una vez creada la cuenta, los datos quedarán guardados para futuras compras. En ubicación, deberás colocar Guatemala, además de tu dirección completa y demás datos.

  • Buscar productos y revisar tallas

Shein cuenta con miles de artículos nuevos cada día y una amplia variedad de estilos. Antes de comprar, se recomienda revisar cuidadosamente las tablas de medidas, comentarios y fotografías compartidas por otros compradores para evitar errores con las tallas.

  • Agregar artículos al carrito

Después de elegir los productos, solo hay que seleccionar talla, color y cantidad para añadirlos a la bolsa de compras. La plataforma también permite guardar favoritos y aprovechar cupones o descuentos especiales.

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  • Ingresar dirección de envío

Uno de los aspectos más importantes es definir la dirección donde llegará el pedido. Muchos compradores en Guatemala utilizan casilleros internacionales en Estados Unidos o servicios de reenvío que posteriormente trasladan el paquete al país y hasta la puerta del hogar.

  • Elegir método de pago

Shein acepta pagos con tarjetas de débito y crédito internacionales, además de opciones digitales como PayPal y billeteras electrónicas en algunos mercados.

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