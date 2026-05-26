Barbero rompe el cuello a cliente en técnica de quiropraxia

Un video que está dando la vuelta al mundo en plataformas digitales captura el momento exacto en el que un barbero rompe accidentalmente el cuello de uno de sus clientes. El momento se dio mientras intenta aplicar una técnica de quiropraxia para relajarlo en su barberia.
El incidente ocurrió en la India y se ha viralizado recientemente, generando miles de reacciones sobre los peligros de procedimientos no regulados en establecimientos de belleza. Las imágenes del video documentan cada paso del desafortunado episodio que vivió el cliente.
@elheraldodemexico
Las virales rutinas de masaje capilar y manipulación cervical en India encendieron las alertas: expertos advierten que estas prácticas podrían causar lesiones graves si son realizadas por personas sin capacitación médica.♬ sonido original - elheraldodemexico - elheraldodemexico
Se aprecia claramente cómo el barbero comienza masajeando la cabeza del cliente después de completar el corte de cabello, procedimiento que es común en muchas barberías alrededor del mundo. Posteriormente, el trabajador traslada el masaje hacia los hombros y decide continuar con un movimiento de quiropraxia sin supervisión profesional, aplicando una técnica de descontracturación cervical que resultó ser extremadamente peligrosa.
El momento crítico ocurre cuando el barbero gira bruscamente la cabeza del cliente en busca de aliviar la tensión acumulada. Inmediatamente, el joven se desvanece perdiendo la conciencia. Al percatarse de la gravedad de lo sucedido, el barbero solicita ayuda a un compañero que se encontraba atendiendo a otro cliente en una estación contigua del salón.
¿Qué pasó con el barbero?
El segundo empleado acude rápidamente e intenta reactivar al joven inconsciente utilizando un atomizador con agua, rociando su rostro en múltiples ocasiones. Cuando esta técnica no produce resultados, ambos trabajadores recurren a bofetadas suaves tratando de lograr que reaccione.
La información sobre cómo concluyó este dramático episodio presenta variaciones según las fuentes. Algunos medios reportan que el cliente falleció como consecuencia de la lesión cervical y que el barbero responsable fue detenido por las autoridades locales.
Otros portales afirman que el personal médico logró reanimar al joven y que fue trasladado de emergencia a un hospital con lesiones graves en la región cervical. Este incidente ha generado una conversación importante en redes sociales sobre la importancia de que los procedimientos relacionados con manipulación corporal.