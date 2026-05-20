Jóvenes graban a maestro robando

La indignación se apoderó de redes en México, luego de que un maestro de de Ética y Valores fuera señalado de presuntamente robar dinero y objetos de las mochilas de sus alumnos. El caso salió a la luz después de que varios estudiantes, cansados de constantes desapariciones de pertenencias dentro del salón, decidieran colocar una cámara oculta.
Las imágenes captadas muestran al profesor, identificado por padres de familia como José Pedro, ingresando al aula y acercándose a varias mochilas mientras aparentemente inspecciona su contenido. En la grabación se observa cómo el docente revisa distintos bolsos y, en determinado momento, toma un objeto antes de retirarse del salón.
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Alumnos colocaron una cámara oculta en el salón y descubrieron que su profesor revisaba mochilas y robaba dinero. Padres de familia exigieron su destitución.♬ sonido original - elheraldodemexico - elheraldodemexico
Minutos después, según relatan testigos, el maestro vuelve al aula y continúa revisando pertenencias de estudiantes, situación que incrementó la molestia entre padres y alumnos al difundirse el video en redes sociales. Una de las madres afectadas reveló que su hijo fue víctima del presunto robo. Según su testimonio, desaparecieron audífonos y una pequeña cantidad de dinero en efectivo.
"Con muchos sacrificios uno les da sus cosas a los hijos, como para que un profesor se las robe", expresó la madre, reflejando el enojo y la frustración que atraviesan varias familias tras conocer el material audiovisual. El video del maestro presuntamente robando a sus alumnos rápidamente se viralizó y generó una ola de comentarios en plataformas digitales, donde usuarios exigieron sanciones ejemplares.
La polémica del maestro
Ante la controversia, el director del centro educativo, Refugio Samaniego Badilla, informó que al tener conocimiento de los hechos solicitó al maestro retirarse del colegio y notificó la situación a las autoridades educativas correspondientes. De acuerdo con sus declaraciones, serán dichas instancias las encargadas de analizar el caso y determinar la situación laboral del docente.
Por su parte, algunos padres señalaron en redes sociales que inicialmente se les habría indicado que el caso no procedería debido a que las cantidades robadas eran consideradas menores y porque los estudiantes involucrados son menores de edad.