Bajo Calle Guatemala 24: Disputa Histórica en México

Una antigua estructura ceremonial mexicana descubierta bajo la calle Guatemala número 24, en Ciudad de México, volvió a generar conversación. Lo anterior, se dio tras ser mencionada en medio de un debate político internacional que ha revolucionado.
Se trata del Huei Tzompantli, un impresionante hallazgo arqueológico vinculado con rituales religiosos de la antigua Tenochtitlan. El sitio fue localizado durante excavaciones iniciadas en 2015 por especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), cuando se realizaban trabajos de recimentación en un inmueble cercano al Templo Mayor y a la Catedral Metropolitana.
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¿Qué hay bajo la calle Guatemala 24 en la Ciudad de México? Y ¿por qué se ha convertido en el centro de una nueva disputa histórica con España? Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, le exigió a la presidenta Claudia Sheinbaum que cuente la verdad sobre el predio, pues acusó que lo que hay ahí revela la verdadera naturaleza del pasado mexicano antes del mestizaje. Aunque este lugar está cerrado al público, lo que hay ahí no es ningún secreto antiguo u oculto. #noticiastiktok #tiktokinforma #españa♬ sonido original - Aristegui Noticias
Los arqueólogos encontraron restos de una enorme plataforma ceremonial asociada con exhibiciones de cráneos humanos, una práctica ritual común en diversas culturas mesoamericanas. Las investigaciones, dirigidas por el arqueólogo Raúl Barrera Rodríguez, revelaron que la estructura pertenecía al extremo noreste del Huei Tzompantli de Tenochtitlan y dataría del periodo del tlatoani Ahuízotl, entre 1486 y 1502.
Las excavaciones alcanzaron aproximadamente 3.5 metros de profundidad bajo el nivel actual de la calle. Uno de los hallazgos más sorprendentes surgió durante una segunda etapa de exploración en 2020.
Más de la calle Guatemala número 24
En ese entonces, especialistas localizaron una torre circular construida con cráneos unidos mediante argamasa. La estructura mide alrededor de 4.7 metros de diámetro y permitió sumar 119 cráneos más a los ya identificados anteriormente. Hasta ahora, las investigaciones contabilizan más de 600 restos humanos documentados.
De acuerdo con el INAH, entre los restos identificados aparecen hombres, mujeres y niños, lo que sorprendió a los expertos, pues inicialmente se creía que estas estructuras estaban integradas únicamente por guerreros sacrificados o derrotados. Actualmente, muestras de cientos de cráneos continúan siendo estudiadas por especialistas en bioarqueología y genética para comprender mejor la composición social y ritual del antiguo imperio mexicano.
El término tzompantli proviene del náhuatl y significa "hilera o estante de cráneos". Estas estructuras eran utilizadas con fines ceremoniales y simbólicos, representando poder religioso y militar dentro de las civilizaciones prehispánicas.