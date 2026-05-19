 Bajo Calle Guatemala 24: Disputa Histórica en México
Tendencias

¿Qué hay bajo la calle Guatemala 24 en México que se ha convertido en una disputa histórica?

Bajo una calle del Centro Histórico de Ciudad de México yace uno de los descubrimientos arqueológicos más impactantes de los últimos años.

Compartir:
Guatemala, Guatemala
Guatemala / FOTO: Guatemala

Una antigua estructura ceremonial mexicana descubierta bajo la calle Guatemala número 24, en Ciudad de México, volvió a generar conversación. Lo anterior, se dio tras ser mencionada en medio de un debate político internacional que ha revolucionado.

Se trata del Huei Tzompantli, un impresionante hallazgo arqueológico vinculado con rituales religiosos de la antigua Tenochtitlan. El sitio fue localizado durante excavaciones iniciadas en 2015 por especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), cuando se realizaban trabajos de recimentación en un inmueble cercano al Templo Mayor y a la Catedral Metropolitana.

@aristeguinoticias

¿Qué hay bajo la calle Guatemala 24 en la Ciudad de México? Y ¿por qué se ha convertido en el centro de una nueva disputa histórica con España? Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, le exigió a la presidenta Claudia Sheinbaum que cuente la verdad sobre el predio, pues acusó que lo que hay ahí revela la verdadera naturaleza del pasado mexicano antes del mestizaje. Aunque este lugar está cerrado al público, lo que hay ahí no es ningún secreto antiguo u oculto. #noticiastiktok #tiktokinforma #españa

♬ sonido original - Aristegui Noticias

Los arqueólogos encontraron restos de una enorme plataforma ceremonial asociada con exhibiciones de cráneos humanos, una práctica ritual común en diversas culturas mesoamericanas. Las investigaciones, dirigidas por el arqueólogo Raúl Barrera Rodríguez, revelaron que la estructura pertenecía al extremo noreste del Huei Tzompantli de Tenochtitlan y dataría del periodo del tlatoani Ahuízotl, entre 1486 y 1502.

Las excavaciones alcanzaron aproximadamente 3.5 metros de profundidad bajo el nivel actual de la calle. Uno de los hallazgos más sorprendentes surgió durante una segunda etapa de exploración en 2020.

Más de la calle Guatemala número 24

En ese entonces, especialistas localizaron una torre circular construida con cráneos unidos mediante argamasa.  La estructura mide alrededor de 4.7 metros de diámetro y permitió sumar 119 cráneos más a los ya identificados anteriormente. Hasta ahora, las investigaciones contabilizan más de 600 restos humanos documentados.

De acuerdo con el INAH, entre los restos identificados aparecen hombres, mujeres y niños, lo que sorprendió a los expertos, pues inicialmente se creía que estas estructuras estaban integradas únicamente por guerreros sacrificados o derrotados.  Actualmente, muestras de cientos de cráneos continúan siendo estudiadas por especialistas en bioarqueología y genética para comprender mejor la composición social y ritual del antiguo imperio mexicano.

Médicos advierten: Esta enfermedad silenciosa está matando a millones sin que lo sepan

Millones de personas la padecen sin ni siquiera saberlo, y mientras viven su vida normal, sus arterias se están dañando lentamente.

El término tzompantli proviene del náhuatl y significa "hilera o estante de cráneos". Estas estructuras eran utilizadas con fines ceremoniales y simbólicos, representando poder religioso y militar dentro de las civilizaciones prehispánicas.

En Portada

Sistema Penitenciario bajo reforma: construcción de cárceles, traslados y más guardiast
Nacionales

Sistema Penitenciario bajo reforma: construcción de cárceles, traslados y más guardias

05:23 PM, Mayo 19
Cambios en Gobernación: Kelvin Aguilar asume como viceministro Administrativot
Nacionales

Cambios en Gobernación: Kelvin Aguilar asume como viceministro Administrativo

02:09 PM, Mayo 19
Guatemala extradita a EE.UU. a presunto narcotraficante vinculado al cartel de Sinaloat
Nacionales

Guatemala extradita a EE.UU. a presunto narcotraficante vinculado al cartel de Sinaloa

04:14 PM, Mayo 19
Brote de ébola: Congo eleva a 134 la cifra de muertest
Internacionales

Brote de ébola: Congo eleva a 134 la cifra de muertes

03:01 PM, Mayo 19
22 años después, el Arsenal vuelve a conquistar la Premier Leaguet
Deportes

22 años después, el Arsenal vuelve a conquistar la Premier League

02:27 PM, Mayo 19

Temas

GuatemalaDestacadasFútbolMundial 2026#liganacionalFiscal GeneralMinisterio PúblicoReal MadridLiga NacionalEstados UnidosFIFA
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Emma Stone ,Instagram
Gaming

Los videojuegos favoritos de los actores de Hollywood

Netflix ,Netflix
Farándula

Ranking: estas son las 5 peores películas de Netflix

emojis ,Instagram
Tecnología

Los secretos detrás de los corazones de colores en WhatsApp: ¿Qué emociones ocultan?

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp ,Instagram
Tendencias

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 de abril de 2026: ¿El tuyo está en la lista?

Mujer corriendo ,Pixabay
Tendencias

Ejercicio intenso: la clave para reducir drásticamente el riesgo de enfermedades crónicas

Eutanasia ,Eutanasia
Tendencias

¿Qué enfermedad tenía Noelia Castillo? La joven de 25 años que recibió la eutanasia

Emisoras  Escúchanos