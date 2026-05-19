Vicepresidenta hace llamado "urgente" a aprobar ley contra lavado

La vicepresidenta de la república, Karin Herrera, expresó su preocupación ante la posibilidad de que el país ingrese en la lista gris de naciones que no cumplen con los estándares internacionales para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
Por medio de un mensaje publicado este martes en sus redes sociales, Herrera hizo un llamado urgente al Congreso de la República para aprobar la Iniciativa 6593, al considerar que el país necesita fortalecer su marco legal en materia de prevención y combate de delitos financieros.
Según indicó la funcionaria, la aprobación de dicha iniciativa permitiría consolidar mecanismos más sólidos para proteger la economía nacional, generar confianza internacional y atraer mayor inversión extranjera.
Además, destacó que contar con herramientas legales adecuadas no solo ayudaría a combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, sino también a enfrentar otros delitos graves como la trata de personas y más actividades que, según afirmó, se sostienen mediante redes criminales complejas y economías ilícitas.
"El llamado a aprobar la Iniciativa 6593 es urgente. Se necesita un marco legal sólido que permita fortalecer la economía", enfatizó la vicepresidenta.
La Iniciativa 6593 forma parte de los esfuerzos para adecuar la legislación guatemalteca a estándares internacionales de transparencia y control financiero, en momentos en que organismos internacionales mantienen evaluaciones sobre el desempeño del país en esta materia. Sin embargo, la falta de acuerdos en el Legislativo ha retrasado su aprobación.