Vicepresidenta guatemalteca impulsa agenda económica en Panamá

La vicepresidenta de la República de Guatemala, Karin Herrera, viajó a Panamá para comenzar desde este martes 12 de mayo con una gira de trabajo que desarrolla en el marco del Gabinete Específico de Desarrollo Económico (GABECO). Tras su permanencia en ese país, la funcionaria se trasladará hacia Washington, Estados Unidos.
De acuerdo con la información compartida por el Gobierno de Guatemala, Herrera participará como invitada especial en el 12º Congreso Mundial de Zonas Francas, un foro internacional de Alto Nivel que reúne a líderes globales para analizar los desafíos y oportunidades del nuevo orden económico internacional.
La Secretaría de Comunicación Social de la Vicepresidencia detalló que está previsto que este día la funcionaria se sume como panelista de la Conferencia Ministerial Global, donde compartirá la visión del país sobre el desarrollo industrial y el papel estratégico de las zonas francas. En el evento también estarán presentes las autoridades nacionales de Panamá, como el Ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó.
Como parte de su gira, la vicepresidenta sostendrá reuniones estratégicas con "actores clave" como el presidente de la Organización Mundial de Zonas Francas, Mohammed Al Zarooni, y otros miembros de su Consejo de Administración, que permitirán explorar oportunidades de inversión y cooperación para Guatemala, añadió la oficina.
El viaje internacional que realiza Herrera para abordar distintos temas económicos y de cooperación entre naciones incluye también su visita a Washington, EE.UU., a donde se trasladará tras concluir la agenda en Panamá.
* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7