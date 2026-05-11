 Vicepresidenta Herrera viajará a Panamá y EE. UU.
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Vicepresidenta Herrera viajará a Panamá y EE. UU.

La vicemandataria guatemalteca, Karin Herrera, participará en diferentes espacios internacionales para abordar cooperación regional y otros temas.

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La vicepresidenta Karin Herrera durante una reunión con delegados de encuentro con Copernicus LAC., Gobierno de Guatemala
La vicepresidenta Karin Herrera durante una reunión con delegados de encuentro con Copernicus LAC. / FOTO: Gobierno de Guatemala

El Gobierno de Guatemala confirmó este lunes, 11 de mayo, que la vicepresidenta de la república, Karin Herrera, realizará una gira de trabajo fuera del país durante la presente semana, la cual incluye visitas a Panamá y Washington D.C., Estados Unidos.

De acuerdo con la información compartida por el Departamento de Comunicación de la Vicepresidencia, la funcionaria estará fuera del territorio guatemalteco entre el 11 y el 16 de mayo debido a que participará en diferentes espacios internacionales.

Los diálogos que forman parte de la agenda de trabajo de Herrera están orientados al fortalecimiento del desarrollo económico, la cooperación regional y las acciones hemisféricas contra la trata de personas, detalló la oficina.

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