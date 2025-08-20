Visita de vicepresidenta de Guatemala a Ecuador

La vicepresidenta de Guatemala, Karin Herrera, lleva a cabo una visita de trabajo en Ecuador, a donde viajó para cumplir una agenda durante la presente semana que incluye el abordaje de una serie de temas, entre estos, la seguridad alimentaria, políticas públicas y cooperación internacional.
Durante su estadía en la nación sudamericana, que comenzó el martes 19 y finalizará el viernes 22 de agosto, la funcionaria sostendrá encuentros en beneficio de la niñez guatemalteca.
Según la información compartida por el Gobierno, tras su arribo a territorio ecuatoriano, Herrera tuvo una reunión previa con su equipo de trabajo para abordar la agenda relacionada con la visita que tendrá al Consejo Consultivo para la Prevención y Reducción de la Desnutrición Crónica Infantil y al Albergue San Juan de Dios.
En tanto, los primeros acercamientos se dieron este miércoles, cuando Herrera dialogó con estas instancias para dar seguimiento a acciones para fortalecer y generar beneficios para la niñez del país.
"En Ecuador, junto a la Fundación Redni y el Consejo Consultivo para la Prevención y Reducción de la Desnutrición Crónica Infantil, sostuvimos un intercambio de experiencias para identificar acciones que fortalezcan la seguridad alimentaria y nutrición, impulsadas desde el Gobierno de Guatemala y que permitan a la niñez la oportunidad de alcanzar una vida saludable, plena y digna", señaló al respecto Herrera.
Santiago Palomo, portavoz del Gobierno guatemalteco, dio detalles del viaje de Herrera durante una conferencia brindó a inicios de la presente semana. Explicó que la vicepresidenta se reunirá con su homóloga de Ecuador, María José Pinto, y hablarán sobre "experiencias en políticas públicas, seguridad alimentaria, ciencia, cooperación y articulación multisectorial" durante los cuatro días que comprende el viaje.
"Una de las visitas (de Herrera en Ecuador) será a un albergue donde se abordará la dignificación de los derechos humanos de las personas migrantes", expuso Palomo.
Herrera ha realizado varios viajes desde que tomó posesión en enero de 2024, incluidos a Francia, Estados Unidos, El Salvador y Honduras.
Palomo indicó de igual manera que mientras Herrera esté de viaje, el presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo de León, cumplirá con una agenda local que incluye una asamblea con autoridades indígenas ancestrales el próximo jueves.
Guatemala y Ecuador conmemoraron en 2025 un total de 140 años de relación diplomática.
* Con información de Lester Ramírez, Emisoras Unidas 89.7