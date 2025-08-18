 Vicepresidenta realizará una visita oficial a Ecuador
Nacionales

Vicepresidenta realizará una visita oficial a Ecuador

La vicepresidenta, Karin Herrera, también visitará un albergue donde se abordará la dignificación de los derechos humanos de los migrantes.

La vicepresidenta Karin Herrera durante una conferencia en el Palacio Nacional de la Cultura., Omar Solís/Emisoras Unidas
La vicepresidenta Karin Herrera durante una conferencia en el Palacio Nacional de la Cultura. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas

La vicepresidenta de Guatemala, Karin Herrera, viajará esta semana a Ecuador para una visita oficial de cuatro días con el objetivo de abordar temas de interés conjunto para ambos países.

El Secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Santiago Palomo, detalló este lunes 18 de agosto, que Herrera estará en Ecuador del 19 al 22 de agosto para "fortalecer el diálogo entre las vicepresidencias" de ambas naciones.

De acuerdo al funcionario, Herrera y la vicepresidenta de Ecuador, María José Pinto, hablarán sobre "experiencias en políticas públicas, seguridad alimentaria, ciencia, cooperación y articulación multisectorial" durante los cuatro días que comprende el viaje.

"Una de las visitas (de Herrera en Ecuador) será a un albergue donde se abordará la dignificación de los derechos humanos de las personas migrantes", expuso Palomo.

Herrera ha realizado varios viajes desde que tomó posesión en enero de 2024, incluidos a Francia, Estados Unidos, El Salvador y Honduras.

Palomo indicó de igual manera que mientras Herrera esté de viaje, el presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo de León, cumplirá con una agenda local que incluye una asamblea con autoridades indígenas ancestrales el próximo jueves.

Guatemala y Ecuador conmemoraron en 2025 un total de 140 años de relación diplomática.

Arévalo responde a declaraciones de fiscal general de EE. UU.

Las declaraciones de Arévalo ocurren tras comentarios de Bondi sobre supuestos pagos de Maduro a autoridades de México, Guatemala y Honduras para el tránsito de drogas.

Vía EFE

Emisoras  Escúchanos