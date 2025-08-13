Vicepresidenta se pronuncia por sentencia en caso Hogar Seguro

La vicepresidenta Karin Herrera se pronunció en las últimas horas con respecto a la sentencia por el caso Hogar Seguro Virgen de la Asunción, en el que seis personas fueron halladas culpables de distintos delitos y condenadas a penas de entre seis y 25 años de cárcel.
La funcionaria dijo que dicha sentencia sienta un "procedente importantes para que el Estado proteja a la niñez y adolescencia".
Herrera agregó que esperaba que se alcance la reparación para las sobrevivientes de la tragedia y a las familias de las niñas y adolescentes victimas, además, que se tomen las medidas necesarias para que una tragedia de ese tipo no se vuelva a repetir.
Asimismo, la funcionaria indicó que espera que el proceso concluya y la sentencia quede en firme.