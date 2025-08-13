 Vicepresidenta se pronuncia por sentencia en caso Hogar Seguro
Nacionales

Vicepresidenta se pronuncia por sentencia en caso Hogar Seguro

La vicemandataria Karin Herrera consideró que esta sentencia sienta "un precedente".

La vicepresidenta Karin Herrera durante una conferencia en el Palacio Nacional de la Cultura., Omar Solís/Emisoras Unidas
La vicepresidenta Karin Herrera durante una conferencia en el Palacio Nacional de la Cultura. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas

La vicepresidenta Karin Herrera se pronunció en las últimas horas con respecto a la sentencia por el caso Hogar Seguro Virgen de la Asunción, en el que seis personas fueron halladas culpables de distintos delitos y condenadas a penas de entre seis y 25 años de cárcel.

La funcionaria dijo que dicha sentencia sienta un "procedente importantes para que el Estado proteja a la niñez y adolescencia".

 Herrera agregó que esperaba que se alcance la reparación para las sobrevivientes de la tragedia y a las familias de las niñas y adolescentes victimas, además, que se tomen las medidas necesarias para que una tragedia de ese tipo no se vuelva a repetir.

Asimismo, la funcionaria indicó que espera que el proceso concluya y la sentencia quede en firme.

