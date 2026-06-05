Shakira y Burna Boy en Mundial 2026: Hora para Guatemala

La FIFA confirmó oficialmente que Shakira y Burna Boy serán los encargados de interpretar "Dai Dai", uno de los temas oficiales de la Copa Mundial 2026, durante la esperada ceremonia inaugural que se realizará en Ciudad de México.
La presentación marcará el inicio oficial del torneo más importante del fútbol y reunirá música, espectáculo y cultura en un evento que promete convertirse en uno de los momentos más vistos del año.
La ceremonia se llevará a cabo el jueves 11 de junio de 2026 en el Estadio Ciudad de México, anteriormente conocido como Estadio Azteca, recinto histórico que albergará por tercera vez una inauguración mundialista.
Horario para Guatemala
Según información compartida por FIFA y medios internacionales, el espectáculo inaugural comenzará a las 11:30 de la mañana hora de Ciudad de México. Debido a que Guatemala comparte el mismo huso horario con el centro de México, en territorio guatemalteco también podrá verse desde las 11:30 a.m. del jueves 11 de junio.
El partido inaugural entre México y Sudáfrica arrancará a las 13 horas.
La primera vez de "Dai Dai" en vivo
La ceremonia marcará la primera interpretación en vivo de "Dai Dai", canción que forma parte del álbum oficial del Mundial 2026 y que fue lanzada semanas atrás como uno de los himnos principales del torneo.
El tema reúne la energía latina de Shakira con el estilo afrobeat de Burna Boy y rápidamente se convirtió en tendencia global tras su estreno.
Además del impacto musical, la canción también está vinculada a una iniciativa solidaria impulsada por FIFA y Global Citizen, cuyo objetivo es recaudar 100 millones de dólares destinados a proyectos educativos y deportivos para niños y jóvenes alrededor del mundo.
Shakira vuelve a hacer historia en los Mundiales
La colombiana continúa consolidándose como una de las artistas más importantes en la historia de los Mundiales de fútbol.
En 2006 participó con "Hips Don’t Lie" en Alemania; en 2010 revolucionó el torneo con "Waka Waka", considerado uno de los himnos mundialistas más exitosos de todos los tiempos; y en 2014 interpretó "La La La" durante Brasil 2014.
Ahora, en 2026, volverá a protagonizar una ceremonia inaugural mundialista, esta vez acompañada por Burna Boy.
Pero esa no será su única aparición en la Copa del Mundo. FIFA también confirmó que Shakira formará parte del histórico show de medio tiempo de la final del Mundial el próximo 19 de julio junto a Madonna y BTS.
Una inauguración llena de estrellas
La apertura del Mundial en México contará con varios artistas internacionales invitados. Entre los nombres confirmados aparecen Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná y Tyla.
La FIFA adelantó que esta edición será especial debido a que, por primera vez en la historia, habrá ceremonias inaugurales en los tres países anfitriones: México, Canadá y Estados Unidos.
El Mundial 2026 será además el primero con 48 selecciones participantes y un total de 104 partidos distribuidos en distintas sedes norteamericanas.
Expectativa mundial
La noticia del regreso de Shakira a un Mundial desató miles de reacciones en redes sociales, donde fanáticos celebraron que la cantante colombiana vuelva a poner música al torneo.
Muchos usuarios incluso consideran que la intérprete ya es "la voz oficial de los Mundiales", especialmente por el enorme éxito que tuvo "Waka Waka" hace más de una década.
Con la combinación de fútbol, música y espectáculo internacional, la ceremonia inaugural del Mundial 2026 apunta a convertirse en uno de los eventos más vistos del planeta.