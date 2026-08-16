 Al menos 10 muertos al volcar un autobús en trágico accidente
Internacionales

Al menos 10 muertos y varios heridos al volcar un autobús

Según medios locales, ocho de las víctimas mortales son mujeres y otra es un menor de edad.

Compartir:
Fotografía cedida por el Cuerpo de Bomberos de Río de Janeiro donde se observa un autobús accidentado que dejo al menos 10 personas muertas y varias heridas a la altura de la ciudad de Petrópolis, en la sierra del estado de Río de Janeiro (Brasil), EFE/ Cuerpo de Bomberos Río de Janeiro
Fotografía cedida por el Cuerpo de Bomberos de Río de Janeiro donde se observa un autobús accidentado que dejo al menos 10 personas muertas y varias heridas a la altura de la ciudad de Petrópolis, en la sierra del estado de Río de Janeiro (Brasil) / FOTO: EFE/ Cuerpo de Bomberos Río de Janeiro
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Al menos 10 personas murieron y varias resultaron heridas tras volcar un autobús a la altura de la ciudad de Petrópolis, en la sierra del estado brasileño de Río de Janeiro, informaron este domingo fuentes oficiales.

El siniestro ocurrió sobre las 04.30 hora local (07.30 GMT) de este domingo en una carretera que conecta Brasilia con Río de Janeiro, según señaló la Policía Federal de Carreteras (PRF, por sus siglas en portugués) en un comunicado.

El autobús era de la empresa Estrela Guia Turismo y transportaba a 47 personas, de acuerdo con las autoridades.

El vehículo salió de Belo Horizonte y se dirigía al turístico barrio carioca de Copacabana, pero se salió de la vía mientras bajaba la sierra y volcó cerca del arcén, en una zona con vegetación.

Ocho mujeres fallecidas 

Según medios locales, ocho de las víctimas mortales son mujeres y otra es un menor de edad.

Dos personas se encuentran en estado grave y otra docena sufrió heridas consideradas "moderadas" y fue trasladada a hospitales de la región, de acuerdo con el Cuerpo de Bomberos de Río.

El alcalde de Petrópolis, Hingo Hammes, lamentó lo sucedido e informó en un comunicado que puso en marcha una "gran operación de socorro" para atender a las víctimas.

Estrela Guia Turismo, la empresa que operaba el autobús, prestó solidaridad a las víctimas y aseguró estar colaborando con las autoridades brasileñas para esclarecer las causas del accidente.

En Portada

PNC intercepta a dos hombres con pasaportes falsos en el Aeropuerto La Aurorat
Nacionales

PNC intercepta a dos hombres con pasaportes falsos en el Aeropuerto La Aurora

12:42 PM, Ago 16
San Pedro logra tremenda victoria y está entre los primeros lugares t
Deportes

San Pedro logra tremenda victoria y está entre los primeros lugares

04:54 PM, Ago 16
Incendio vehicular causa tránsito lento en ruta al Pacíficot
Nacionales

Incendio vehicular causa tránsito lento en ruta al Pacífico

02:03 PM, Ago 16
Al menos 10 muertos y varios heridos al volcar un autobús t
Internacionales

Al menos 10 muertos y varios heridos al volcar un autobús

03:03 PM, Ago 16
Leyendas del futbol de Colombia disputarán partido solidariot
Deportes

Leyendas del futbol de Colombia disputarán partido solidario

03:29 PM, Ago 16

Temas

GuatemalaMundial 2026FútbolDestacadasNoticias de GuatemalaFIFA#ViralesMundial2026Estados UnidosArgentinaEspañaPNC
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Kylian Mbappé ,Redes sociales
Gaming

EA Sports FC 27 apuesta nuevamente por Kylian Mbappé y anuncia la presentación oficial del juego

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Comida ,Comida
Salud

Realidad o mito: ¿Tapar la comida caliente la echa a perder?

Mosquitos ,Mosquitos
Salud

¿Por qué Google quiere liberar más de 30 millones de mosquitos y qué busca conseguir con eso?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar