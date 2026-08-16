 Así va la tabla de goleo del Apertura 2026 de Liga Nacional
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Así va la tabla de goleo del Apertura 2026 de Liga Nacional

Dewinder Bradley da un paso importante tras su triplete marcado a Deportivo Malacateco.

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Dewinder Bradley y Germán Águila encabezan la tabla de goleadores del Apertura 2026
Dewinder Bradley y Germán Águila encabezan la tabla de goleadores del Apertura 2026 / FOTO: Clubes
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Este domingo se cerró la cuarta fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional, y una de las grandes figuras que dejó la jornada del fin de semana fue la del goleador guatemalteco y jugador de Comunicaciones, Dewinder Bradley, quien marcó hat-trick ante Deportivo Malacateco ayer por la noche en el estadio Cementos Progreso de la zona 6 capital.

La tabla de goleadores tiene en la actualidad a dos jugadores liderando la misma: El guatemalteco Dewinder Bradley y el argentino Germán Águila del San Pedro F. C.

Victoria de San Pedro con gol de Germán Águila

El delantero argentino fue vital en el triunfo de San Pedro ante Aurora, juego disputado este domingo en San Pedro Sacatepéquez, San Marcos. Los "Supergallos" se adelantaron ante los "Aurinegros" con un 2-0 gracias a los tantos de Sebastián Colón y Germán Águila, aunque los militares encontraron el descuento gracias a Diego Ruiz, el tanto de Águila fue fundamental para que los de Edwin Vásquez sumaran tres puntos y el goleador llegara a tres tantos.

San Pedro logra tremenda victoria y está entre los primeros lugares

Los recién ascendidos a Liga Nacional estuvieron a un gol de terminar como el primer lugar del campeonato tras jugadas cuatro fechas.

Victoria de Comunicaciones con triplete de Dewinder 

Pero quien brilló con luz propia fue Dewinder, quien alcanzó con Comunicaciones su primer triplete. Dairon Reyes había marcado el primer tanto del partido, y luego cayeron los tres goles de Dewinder Bradley (6, 45+3 y 79). Por Malacateco anotaron Eliser Quiñonez y Fernando Morales (23).

Al final de la noche, Dewinder terminó llevándose el balón de recuerdo tras una noche espectacular.

Comunicaciones vence a Malacateco en una noche con lluvia de goles

El equipo de Marco Antonio Figueroa consigue su segundo triunfo de la competición y queda a dos puntos del liderato del campeonato.

La tabla de goleadores

Detrás de Dewinder Bradley y Germán Águila, hay siete jugadores con 2 goles, quienes buscarán en la quinta fecha anotar para seguir de cerca el paso de los dos jugadores que hoy por hoy dominan la cima de la tabla de goleadores.

Iván Mora de Antigua, Ángel Tejeda y Bryan Lemus de Guastatoya, Diego Ruiz de Aurora, Sebastián Colón de San Pedro, Nicolás Martínez de Mixco y Arturo Ledesma de Deportivo Marquense son los siete jugadores que llevan dos tantos en este arranque de campeonato.

Con amor y garra, Dewinder Bradley marca triplete en una noche mágica

“La verdad que no estaba tan preocupado por los goles, sino por los resultados del equipo”, reconoció el talentoso delantero chapín.

Así se jugará la quinta fecha del Apertura 2026

Sábado 22 de agosto: Aurora vs. Suchitepéquez a las 15:00 horas, Antigua vs. Comunicaciones a las 18:00 horas y Municipal vs. Xelajú a las 20:00 horas

Domingo 23 de agosto. Mixco vs. Guastatoya a las 15:00 horas, Marquense vs. Cobán Imperial a las 18:00 horas y Malacateco vs. San Pedro a las 20:00 horas.

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