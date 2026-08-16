Resultado San Pedro vs. Aurora, fecha 4 del Apertura 2026

San Pedro F. C. recibió esta tarde al Aurora F. C. en la continuidad de la fecha cuatro del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional que, tras la derrota de Municipal ante Guastatoya en El Progreso y la de Mixco ante Cobán Imperial en Alta Verapaz, las puertas estaban abiertas para que buscara el liderato de la competición. Al final, San Pedro ganó 2-1 con anotaciones de Sebastián Colón (14) y Germán Águila (43). Descontó Diego Ruiz (64).
Los dirigidos por Edwin el "Chino" Vásquez tenía que ganar por un marcador con dos goles de diferencia, para que con mejor diferencia de goleo tocara por primera vez en su historia la cima del futbol guatemalteco.
Las cosas comenzaron bien para el conjunto local, ya que al 14, y tras el cobro de un tiro de esquina ejecutado por Edgar Macal, el jugador Sebastián Colón aprovechó al segundo palo para vencer a Liborio Sánchez y colocar el 1-0.
Los jugadores visitantes reclamaron una posición ilícita de Colón en su gol, y la jugada fue analizada por el Football Video Support (FVS), y tras el respectivo análisis, el árbitro Julio Luna dijo que la acción había sido lícita.
Llegando al minuto 40, una falta dentro del área grande, la cual no fue marcada como penalti, fue solicitada por San Pedro para su respectiva revisión en el FVS. Luna cambió su marcaje y terminó por sancionar la falta a Edgar Macal, y por consecuencia, el penal a favor de los locales.
Germán Águila fue el encargado de la pena máxima y con un buen remate venció a Liborio Sánchez y el marcador se incrementaba al 2-0. Esa anotación del futbolista argentino colocaba parcialmente como líder al cuadro representativo del municipio de San Pedro Sacatepéquez, del departamento de San Marcos.
San Pedro lucha por el liderato
Para la segunda parte, los técnicos movieron sus bancas y empezó el juego de ajedrez. Por Aurora, Saúl Fhillip dio ingreso de una vez a tres jugadores: Jorge Ticurú, Julio Rodríguez y Diego Ruiz. Al 60, Vásquez también hizo tres variantes y los que tuvieron oportunidad de juego fueron: Yonathan Morán, Renny Folleco y Luis Martínez.
Pese a las variantes, al 65 llegó el gol del descuento y fue por medio de Diego Ruiz.
La polémica llegó al 70 y se mantuvo casi por 10 minutos. Penal a favor de Aurora por falta sobre Víctor Urías, pero San Pedro pidió revisión de la jugada. El árbitro Julio Luna determinó que sí era penal.
Posteriormente, ejecutó Diego Ruiz y atajó Vander Cruz. Minutos más adelante, Saúl Fhillip entregó la tarjeta FVS para que se revisara la posición del portero local. Al final, Luna dijo que la posición fue la correcta y convalidó la atajada de Cruz.
La parte final fue de nervios y dramatismo, pero ganó San Pedro 2-1, y le faltó un gol para terminar la cuarta fecha como líder.
Municipal, Guastatoya y San Pedro terminan la jornada con 9 puntos, pero por mejor diferencia de gol, los "Rojos" son primeros, los "Pecho Amarillos" segundos y los "Supergallos" terceros.