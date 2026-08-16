 Dan seguimiento a muerte del guatemalteco José Chajón-Raxón
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Dan seguimiento a muerte del guatemalteco José Chajón-Raxón

José Chajón-Raxón, guatemalteco fallecido en custodia de ICE, genera preocupación y exigencias de justicia.

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La muerte de José Chajón-Raxón vuelve a golpear la reputación del centro de detención Delaney Hall., Redes sociales.
La muerte de José Chajón-Raxón vuelve a golpear la reputación del centro de detención Delaney Hall. / FOTO: Redes sociales.
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Por medios oficiales, las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores (MINEX) confirmaron recientemente que dan seguimiento al caso de José Chajón-Raxón, un inmigrante guatemalteco que falleció cuando estaba bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE, por sus siglas en inglés).

El informe oficial indica que el connacional permaneció retenido en el centro de detención Delaney Hall, ubicado en Newark, Nueva Jersey, por lo que la Cancillería da seguimiento al tema, por medio de su consulado general en Nueva York.

Según los reportes oficiales, el guatemalteco José Chajón-Raxón fue detenido por agentes de ICE el 18 de julio de 2026 y posteriormente recluido en Delaney Hall, un centro de reclusión donde ya fallecieron otras dos personas más.

Los detalles añaden que un día después de la detención, una trabajadora de salud de ese centro de detención notó que José Chajón-Raxón sufría síntomas similares a una convulsión. "Se le brindó atención médica mientras se esperaba a los servicios de emergencia, se elaboró un informe detallado y fue trasladado a un hospital", afirma la información disponible.

Sin embargo, el guatemalteco falleció sin que hasta el momento se conozcan detalles o las causas de su deceso. El caso de José Chajón-Raxón es el tercero de una muerte en el centro de detención Delaney Hall.

Cabe destacar que los restos del guatemalteco fueron repatriados a Guatemala para los servicios fúnebres que se realizaron en su tierra natal, la comunidad El Pilar 2, de San Juan Sacatepéquez. La identidad del connacional fue confirmada por el Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. (DHS, por sus siglas en inglés).

El silencio de ICE ante el caso de José Chajón-Raxón

El MINEX aseguró que al conocer la detención de José Chajón-Raxón agotó todos los mecanismos para tener un acercamiento con el connacional con el fin de darle el respaldo necesario. Tras recibir la notificación de detención en julio pasado, el ente diplomático solicitó una entrevista para brindarle asistencia y protección consular, sin embargo, ICE no respondió.

Por medio de un comunicado, la cartera del Exterior aseguró que se realizan las gestiones necesarias ante las instancias estadounidenses para obtener más información oficial que permita esclarecer las circunstancias del deceso

  Familiares exigen justicia por José Chajón-Raxón

El MINEX lamenta el suceso y reafirma el compromiso del Gobierno de Guatemala de velar por el respeto de los derechos y la protección de los connacionales en el exterior", aseguraron.

Medios de San Juan Sacatepéquez confirmaron que el cuerpo de José Chajón-Raxón llegó al país el pasado 1 de agosto de 2026 y fue sepultado en el cementerio de la comunidad El Pilar 2 al día siguiente, mientras familiares y vecinos exigen justicia por lo ocurrido.

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El pasado 26 de mayo fue disuelta una manifestación frente al centro de detención Delaney Hall. - Archivo.

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