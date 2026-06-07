 Cinco detenidos deja protesta contra ICE en Nueva Jersey
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Cinco detenidos deja protesta contra ICE en Nueva Jersey

Lo que comenzó como una protesta terminó con cinco personas detenidas.

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Fotografía de archivo, tomada el pasado 26 de mayo, en la que se captó la detención de un manifestantes por parte de agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) de Estados Unidos, frente al reclusorio Delaney Hall, en Newark (NJ, EE, UU
Fotografía de archivo, tomada el pasado 26 de mayo, en la que se captó la detención de un manifestantes por parte de agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) de Estados Unidos, frente al reclusorio Delaney Hall, en Newark (NJ, EE / FOTO: UU
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Cinco personas fueron detenidas en una protesta contra el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) de Estados Unidos a las afueras de Delaney Hall, centro de detención migratoria de Nueva Jersey, que se ha convertido en el epicentro de manifestaciones contra la política migratoria de la Administración Trump.

ICE arrestó a cuatro manifestantes por, presuntamente, atacar a agentes de seguridad, obstrucción y amenazas; mientras que autoridades de Nueva Jersey detuvieron a una persona más por romper la ventana de un auto, informó este sábado -en la red social X- el secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Markwayne Mullin.

El DHS y ICE compartieron imágenes de una protesta la víspera en la noche en la que agentes migratorios y policías detienen a manifestantes y los tiran al suelo, mientras otros forcejean con los oficiales.

Los alborotadores no nos van a ralentizar. La ley y el orden prevalecerán", indica el video del DHS.

Protestas 

El centro de Delaney Hall, en la ciudad de Newark, ha concentrado protestas en los últimos días, tras una huelga de hambre iniciada por una parte de los trecientos inmigrantes que alberga el lugar, para denunciar supuestas condiciones inhumanas.

Los agentes ya habían arrestado hace una semana al menos a veinte manifestantes por violar el toque de queda impuesto por el alcalde de Newark, Ras Baraka, tras disturbios entre manifestantes y agentes de ICE.

Baraka anunció el martes pasado que pediría a los tribunales el cierre del reclusorio, al acusar a la empresa privada que gestiona el centro, Geo Group, de "infringir desde el principio las leyes municipales y estatales".

Pero el secretario Mullin avisó ahora que las "operaciones de ICE permanecen sin variaciones".

Atacar y obstruir a agentes de ICE es un crimen y un delito grave. A cualquiera que agreda a los agentes lo perseguirán hasta la máxima extensión de la ley", afirmó -en X- el funcionario del DHS.

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