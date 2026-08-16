Insivumeh prevé ambiente cálido y soleado para el lunes

El pronosticó del clima del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) reportó que para el próximo lunes, 17 de agosto de 2026, se espera un ambiente cálido y soleado, con ingreso de humedad desde ambos litorales.
En consecuencia, durante el amanecer prevalecerán los nublados sobre Altiplano Central, Caribe y sur de Petén. En las demás regiones se esperan pocas nubes durante la mañana, indicó el ente de pronósticos.
Durante la mañana, el Insivumeh también pronosticó que habrá viento norte moderado en Altiplano Central, Valles de Oriente y algunas zonas de Occidente.
Insivumeh advierte lluvias en la tarde y noche
El ente de pronósticos también anunció que después del mediodía se espera un posible aumento y desarrollo de la nubosidad durante la tarde. Por ende, "se pronostica que se presenten lluvias acompañadas de actividad eléctrica en horas de la tarde o noche sobre Caribe, Franja Transversal del Norte, Petén, Bocacosta y sur de Altiplano Central" indicó el instituto.
El Insivumeh no descartó algunas lluvias o lloviznas locales en Valles de Oriente en la parte vespertina del lunes.
Recomendaciones del Insivumeh
En el tema de las lluvias, el ente de pronósticos ha solicitado en reiteradas ocasiones que las personas no se arriesguen a atravesar ríos, porque el incremento del caudal puede generar riesgos.
Asimismo, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) informó que las lluvias pueden generar diversos incidentes que ponen en riesgo y afectan a la población. De acuerdo con el Plan Nacional de Respuesta por eventos hidrometeorológicos, las autoridades locales, municipales, departamentales y nacionales realizan las acciones establecidas en sus planes de respuesta.
En ese sentido, el ente de prevención pidió a la población que también atienda las recomendaciones que se emiten con el fin de velar por su seguridad. Por ello, pidieron a la población prepararse con las siguientes medidas:
- Tener lista la mochila de las 72 horas por cada integrante de la familia.
- Organizarse, identificando áreas seguras y de alto riesgo en su comunidad.
- Preparar su Plan Familiar de Respuesta.
- Mantenerse informado de las condiciones atmosféricas a través de las cuentas oficiales de CONRED e INSIVUMEH.
Durante un evento adverso, solicitaron acatar las siguientes recomendaciones:
- Mantener la calma y evitar los rumores.
- Atender las indicaciones de las autoridades.
- No intentar cruzar ríos, crecidas o caminar cerca de la orilla de estos.
- En caso de ser evacuados asegurar su casa y llevar sus documentos de identificación en una bolsa plástica.
Tras un desastre, indicaron que es importante seguir estos pasos:
- Regresar a su vivienda cuando las autoridades lo indiquen.
- Asegurar que la vivienda no esté en riesgo.
- Alejarse de cables eléctricos caídos.
- Mantenerse informado a través de las cuentas oficiales de las instituciones.
Recomendaciones para el clima cálido
En cuanto al ambiente cálido que se espera en gran parte del país, Conred recomendó a la población implementar medidas de prevención para reducir riesgos a la salud y evitar emergencias asociados al calor.
En ese sentido, la Secretaría Ejecutiva de la CONRED pidió mantenerse hidratado de forma constante, consumir agua o bebidas naturales y evitar la exposición prolongada al sol, especialmente durante las horas de mayor intensidad.
Además, sugirieron utilizar ropa ligera, y permanecer en lugares frescos, ventilados o bajo sombra, limitando las actividades físicas al aire libre.
"De igual forma, es importante prestar especial atención a niños, adultos mayores, personas con discapacidad y mascotas, evitando dejarlos dentro de vehículos o espacios cerrados expuestos al sol. En el hogar, se recomienda mantener los ambientes ventilados", afirmó Conred.
La entidad hizo un llamado a evitar realizar quemas o rozas, ya que las condiciones actuales pueden favorecer la propagación de incendios. "Se reitera la importancia de informarse a través de las cuentas oficiales y reportar cualquier emergencia al 119 de la CONRED", subrayaron.