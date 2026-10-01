 Consumidores guatemaltecos muestran mayor optimismo financiero, según estudio de TransUnion
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Consumidores guatemaltecos muestran mayor optimismo financiero, según estudio de TransUnion

En una entrevista con Juan Camilo Badel, de TransUnion, nos platicó sobre el estudio Consume Pulse que revela el panorama financiero de los guatemaltecos.

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El más reciente estudio Consumer Pulse de TransUnion revela un panorama de mayor optimismo entre los consumidores guatemaltecos respecto a la salud financiera de sus hogares, sus ingresos y sus expectativas económicas para los próximos meses.

Este estudio, que se realiza de manera trimestral, tiene como objetivo conocer la percepción de los consumidores sobre el mercado de créditos, sus expectativas hacia el futuro y la situación financiera de sus hogares.

De acuerdo con los resultados de esta edición, una de las principales conclusiones es el aumento en la confianza de los guatemaltecos. Más del 44% de los encuestados afirmó haber experimentado mejoras en sus finanzas en comparación con el año anterior.

Además, se redujo el porcentaje de personas que percibían o proyectaban un deterioro en sus finanzas, pasando de 35% a 22%, lo que refleja un ambiente más positivo en el mercado.

Optimismo con fundamentos

Según TransUnion, este optimismo no surge únicamente de una percepción general, sino de factores concretos. El 32% de los consumidores reportó un incremento en sus ingresos durante el trimestre, frente al 26% registrado el año anterior.

A esto se suma que el 78% de los encuestados se muestra optimista sobre la situación financiera de su hogar en los próximos 12 meses.

Estos datos reflejan que la confianza de los consumidores guatemaltecos no solo está basada en lo que experimentan actualmente, sino también en sus expectativas de estabilidad y mejora económica hacia el futuro.

Consumidores más cautelosos

Aunque la percepción es positiva, el estudio también evidencia que los guatemaltecos mantienen una actitud cautelosa frente a sus decisiones financieras.

Ante un escenario económico más favorable, muchos consumidores optan por protegerse mediante el ahorro, la reducción de gastos no esenciales y la compra de productos estrictamente necesarios.

Este comportamiento muestra que, aunque existe confianza, también hay una mayor conciencia sobre la importancia de prepararse ante posibles cambios económicos.

El crédito como herramienta de planificación

Otro de los hallazgos relevantes del estudio es la importancia que mantiene el crédito en la vida de los guatemaltecos.

De acuerdo con TransUnion, el 96% de los encuestados considera que el crédito es fundamental para el desarrollo de sus vidas en distintos ámbitos.

Sin embargo, el consumidor guatemalteco se muestra cada vez más informado y cuidadoso al momento de tomar decisiones financieras. Aspectos como las tasas, los plazos, el tipo de producto y el impacto en el flujo de caja del hogar son evaluados con mayor atención.

Esto refleja una relación más madura con el crédito, que ya no se percibe únicamente como una herramienta para resolver necesidades puntuales, sino también como un mecanismo de planificación y administración del consumo.

Mayor educación financiera

Los resultados del Consumer Pulse muestran a un consumidor guatemalteco más consciente, más informado y con mayor capacidad de análisis frente a sus decisiones económicas.

El optimismo financiero, acompañado de cautela, ahorro y evaluación responsable del crédito, marca una tendencia importante en el comportamiento de los hogares del país.

En ese contexto, el crédito continúa siendo una herramienta clave para los guatemaltecos, pero su uso se orienta cada vez más hacia decisiones planificadas, responsables y alineadas con la realidad económica de cada hogar.

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