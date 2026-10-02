 Causa de muerte de la hija de Chad Lowe revelada
Farándula

Revelan la causa de muerte de la pequeña hija de Chad Lowe

La oficina del forense del condado de Los Ángeles ha dado a conocer un nuevo dato sobre el fallecimiento de Fiona Lowe, de 13 años.

Compartir:
Chad Lowe, Instagram
Chad Lowe / FOTO: Instagram
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

La reciente muerte de Fiona Lowe, hija del actor Chad Lowe y sobrina de Rob Lowe, a los 13 años, ha causado una profunda tristeza en su familia y entre quienes la conocían.

Según el informe oficial de la oficina del médico forense, Fiona falleció el pasado 29 de septiembre y la causa de su muerte fue un suicidio.

Fiona fue declarada muerta a la 1:14 de la madrugada del martes 29 de septiembre en un hospital local.

Aunque sus padres, Chad Lowe y la productora Kim Painter, no explicaron de inmediato las circunstancias del fallecimiento, en su primer comunicado incluyeron información de contacto de la Línea de Ayuda para la Prevención del Suicidio y las Crisis de Estados Unidos, lo que posteriormente adquirió relevancia tras la confirmación oficial de la causa de muerte.

Foto embed
chad lowe - Instagram

Chad Lowe, hermano del reconocido actor Rob Lowe, y su esposa expresaron su desolación en un emotivo comunicado.

"Estamos profundamente desconsolados por la pérdida de nuestra querida Fiona", manifestaron. La recordaron como "una joven cariñosa, inteligente, creativa y a la que le encantaba bailar".

Sus hermanas la adoraban y sus padres la querían muchísimo, describiéndola como "la luz de nuestras vidas". La familia ha solicitado respeto y privacidad en estos momentos tan difíciles, pidiendo oraciones para superar esta devastadora pérdida.

Fiona era la segunda de las tres hijas del matrimonio Lowe-Painter, quienes se casaron en 2010. Sus hermanas, Mabel de 17 años y Nixie Barbara de 10, también enfrentan este incomprensible dolor.

"Sigue bailando por la vida, FiBear"

Uno de los mensajes que ahora adquiere una dimensión especialmente dolorosa es el que Chad Lowe dedicó a su hija en su último cumpleaños, cuando cumplió 13 años.

El actor compartió una fotografía de Fiona sonriente y celebró su entrada oficial en la adolescencia.

"¡Hoy celebramos que Fiona se convierte oficialmente en adolescente!", escribió, dirigiéndose a ella con su cariñoso apodo: "¡Sigue bailando por la vida, FiBear! ¡Te quiero muchísimo!".

La pasión de Fiona por el baile es precisamente uno de los recuerdos más recurrentes entre quienes la conocieron. Su abuelo paterno, Charles 'Chuck' Lowe, también se despidió públicamente de ella con una fotografía de su nieta en una piscina y unas breves palabras: "Descansa en paz, querida Fiona".

Meses antes de la muerte de Fiona, la familia de Chad Lowe había enfrentado otro duro golpe: la pérdida de su casa durante los incendios de Pacific Palisades a principios del año anterior. El hogar donde las tres hermanas habían crecido quedó destruido. 

En Portada

Guatemala entra en una etapa de transición entre las lluvias y la época fríat
Nacionales

Guatemala entra en una etapa de transición entre las lluvias y la época fría

08:55 AM, Oct 02
Motoristas mueren en accidentes en Mixco y Villa Nuevat
Nacionales

Motoristas mueren en accidentes en Mixco y Villa Nueva

06:50 AM, Oct 02
Jorge Jesus no habla de Ronaldo: Lo más importante es que el equipo cree en lo que hacet
Deportes

Jorge Jesus no habla de Ronaldo: "Lo más importante es que el equipo cree en lo que hace"

08:25 AM, Oct 02
PNC localiza y destruye artefacto explosivo en Alta Verapazt
Nacionales

PNC localiza y destruye artefacto explosivo en Alta Verapaz

08:28 AM, Oct 02
Ricardo Arjona revela detalles de su nuevo álbum De todo un poco t
Farándula

Ricardo Arjona revela detalles de su nuevo álbum "De todo un poco"

08:22 AM, Oct 02

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalPNCEstados UnidosLiga NacionalFutbol GuatemaltecoEE.UU.redes socialesLiga de NacionesComunicaciones
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar