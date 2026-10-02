Causa de muerte de la hija de Chad Lowe revelada

La reciente muerte de Fiona Lowe, hija del actor Chad Lowe y sobrina de Rob Lowe, a los 13 años, ha causado una profunda tristeza en su familia y entre quienes la conocían.
Según el informe oficial de la oficina del médico forense, Fiona falleció el pasado 29 de septiembre y la causa de su muerte fue un suicidio.
Fiona fue declarada muerta a la 1:14 de la madrugada del martes 29 de septiembre en un hospital local.
Aunque sus padres, Chad Lowe y la productora Kim Painter, no explicaron de inmediato las circunstancias del fallecimiento, en su primer comunicado incluyeron información de contacto de la Línea de Ayuda para la Prevención del Suicidio y las Crisis de Estados Unidos, lo que posteriormente adquirió relevancia tras la confirmación oficial de la causa de muerte.
Chad Lowe, hermano del reconocido actor Rob Lowe, y su esposa expresaron su desolación en un emotivo comunicado.
"Estamos profundamente desconsolados por la pérdida de nuestra querida Fiona", manifestaron. La recordaron como "una joven cariñosa, inteligente, creativa y a la que le encantaba bailar".
Sus hermanas la adoraban y sus padres la querían muchísimo, describiéndola como "la luz de nuestras vidas". La familia ha solicitado respeto y privacidad en estos momentos tan difíciles, pidiendo oraciones para superar esta devastadora pérdida.
Fiona era la segunda de las tres hijas del matrimonio Lowe-Painter, quienes se casaron en 2010. Sus hermanas, Mabel de 17 años y Nixie Barbara de 10, también enfrentan este incomprensible dolor.
"Sigue bailando por la vida, FiBear"
Uno de los mensajes que ahora adquiere una dimensión especialmente dolorosa es el que Chad Lowe dedicó a su hija en su último cumpleaños, cuando cumplió 13 años.
El actor compartió una fotografía de Fiona sonriente y celebró su entrada oficial en la adolescencia.
"¡Hoy celebramos que Fiona se convierte oficialmente en adolescente!", escribió, dirigiéndose a ella con su cariñoso apodo: "¡Sigue bailando por la vida, FiBear! ¡Te quiero muchísimo!".
La pasión de Fiona por el baile es precisamente uno de los recuerdos más recurrentes entre quienes la conocieron. Su abuelo paterno, Charles 'Chuck' Lowe, también se despidió públicamente de ella con una fotografía de su nieta en una piscina y unas breves palabras: "Descansa en paz, querida Fiona".
Meses antes de la muerte de Fiona, la familia de Chad Lowe había enfrentado otro duro golpe: la pérdida de su casa durante los incendios de Pacific Palisades a principios del año anterior. El hogar donde las tres hermanas habían crecido quedó destruido.