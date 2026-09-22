Causa de la muerte de Hayden Panettiere revelada recientemente

A más de un mes de la muerte de Hayden Panettiere, las autoridades revelaron oficialmente la causa del fallecimiento de la actriz estadounidense, conocida mundialmente por sus participaciones en "Heroes", "Nashville" y la saga "Scream".
Panettiere murió el pasado 16 de agosto a los 36 años, después de ser encontrada inconsciente en una residencia de Greenville, Carolina del Sur.
Desde entonces, las circunstancias de su fallecimiento permanecían bajo investigación mientras las autoridades esperaban los resultados de diferentes estudios, entre ellos los análisis toxicológicos.
Este martes 22 de septiembre, la Oficina del Forense del Condado de Greenville dio a conocer finalmente los resultados.
¿De qué murió Hayden Panettiere?
La causa oficial de muerte fue determinada como los efectos tóxicos de una combinación de cinco sustancias: fentanilo, 4-ANPP, alprazolam, metocarbamol y quetiapina. Además, las autoridades clasificaron su muerte como accidental.
Entre las sustancias encontradas estaba el fentanilo, un opioide sintético de gran potencia. El 4-ANPP, por su parte, es una sustancia relacionada con la fabricación del fentanilo.
El alprazolam es un medicamento utilizado para tratar trastornos de ansiedad y pánico; el metocarbamol es un relajante muscular, mientras que la quetiapina es un medicamento utilizado para tratar determinados trastornos psiquiátricos.
La autopsia tampoco encontró señales de traumatismos que hubieran contribuido a su muerte y las autoridades no reportaron indicios de violencia.
¿Qué ocurrió el día de su muerte?
Los nuevos resultados completan parte de la información conocida desde el fallecimiento de la actriz.
El 16 de agosto, aproximadamente a la 1:51 de la tarde, los servicios de emergencia recibieron una llamada al 911 para reportar un paro cardíaco en una residencia ubicada en Easley Bridge Road, en Greenville.
Al llegar, los socorristas encontraron a Panettiere inconsciente y en paro cardíaco. El personal médico inició maniobras avanzadas para intentar reanimarla, pero los esfuerzos no tuvieron éxito.
La actriz fue declarada muerta a las 2:32 de la tarde. En aquel momento, la Oficina del Forense informó que la autopsia no había encontrado lesiones que contribuyeran al fallecimiento, pero señaló que serían necesarios estudios adicionales para establecer la causa definitiva.
Su expareja estaba en la residencia
Otro de los detalles conocidos durante la investigación fue que Brian Hickerson, expareja de Panettiere, se encontraba en el lugar cuando ocurrieron los hechos.
Un reporte policial obtenido por ABC News indicó que también estaba presente Zach Hickerson, hermano de Brian. Mientras los paramédicos intentaban reanimar a la actriz, los agentes hablaron con ambos para reconstruir lo sucedido.
Según People, Brian mostró a los investigadores una bolsa con medicamentos que Panettiere estaba tomando.
La confirmación de este martes pone fin a una de las principales incógnitas sobre su fallecimiento: las autoridades determinaron oficialmente que se trató de una muerte accidental provocada por los efectos tóxicos de varias sustancias.
Una tragedia familiar
La muerte de Hayden ocurrió poco más de tres años después de otra pérdida que marcó profundamente su vida.
Su hermano menor, el actor Jansen Panettiere, murió en febrero de 2023 a los 28 años. Su familia informó entonces que la causa había sido una cardiomegalia acompañada de complicaciones en la válvula aórtica.
Hayden había hablado públicamente sobre lo difícil que resultó afrontar la muerte de su hermano.